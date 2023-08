Duele solo verlo. El peleador de artes marciales mixtas, Grigoriy Ponomarev, sufrió una tenebrosa lesión durante su combate el también ruso Mukhamamd Vakhaev.

Ambos protagonizaron el combate estelar de la velada ACA 161, en un duelo de pesos pesados que apenas duró 40 segundos.

Y es que al inicio del primer round, Ponomarev apoyó mal su pierna izquierda y, tras un movimiento de palanca, se la fracturó.

De acuerdo a Infobae, Vakhaev había generado algo de daño con dos patadas a la extremidad de su rival, lo que habría propiciado el error del peleador derrotado, quien no pudo continuar y recibió nocaut técnico.

Algo de lo que no se percató su rival, ya que pese a la evidente lesión sufrida por Grigoriy Ponomarev, lo siguió golpeando en el piso con intención de rematarlo.

Además, luego de la intervención del árbitro, Vakhaev festejó su triunfo con una pirueta en el octágono.

“Fue una victoria bien merecida. Antes de la fractura hubo dos patadas en esa pierna, creo que la pierna ya estaba lesionada, y lo que pasó después es solo culpa de Grigory”, dijo el ganador, quien en camarines acompañó a su maltrecho compatriota.

Less than a minute into the @ACA_League Heavyweight Grand-Prix fight Grigoriy Ponomarev snaps his leg in HALF… pic.twitter.com/wJxiWbnJnl

— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) August 11, 2023