Como “un atleta e ídolo juvenil” fue llamado el reconocido peleador ucraniano de artes marciales mixtas, Maxim Ryndovskiy, en las redes sociales de un grupo neonazi de Ucrania, que se jactó de haber capturado al deportista con el fin de torturarlo y ejecutarlo.

El luchador de peso medio nacido en 1993 se ha transformado en un verdadero prodigio de la MMA en su país, registrándose invicto en peleas profesionales. Sin embargo, aquello no le bastó a una facción de la milicia ucraniana relacionada con el nazismo, quienes exhibieron crudas imágenes de Maxim siendo torturado por razones políticas-religiosas.

Ukrainian Nazi’s torture Ukrainian MMA fighter Maxim Ryndovskiy who trained with the Chechen MMA club Ahmat.

He was captured in Kiev and is being tortured for training with Russians.

pic.twitter.com/pkYcuIy4B3

— ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) March 6, 2022