La luchadora chilena Jennifer González, que iba a debutar en la UFC siendo la primera nacional en competir en la industria, finalmente no podrá estar en el octágono. “La Jefa” aseguró que la situación es por culpa de un chileno de la agencia antidopaje de Estados Unidos (USADA) que mintió sobre una visita que él hizo a González.

En enero de este año desde la propia UFC anunciaban que Jennifer González iba a ser la primera chilena en debutar en el industria, pero finalmente eso no podrá ocurrir. Este jueves algunas páginas internacionales daban cuenta de que la UFC bajó de la pelea a la chilena.

En ESPN Chile la luchadora nacional intentó explicar lo que pasó y dio su versión de los hechos. “Ni yo misma sé bien lo que pasó…”, inició lamentando “La Jefa”. Explicó que le habían avisado lo de la pelea muy encima por lo que debió hacerse una serie de exámenes y trámites para poder competir en la UFC.

“Resulta que USADA, que es una agencia antidoping, me recalcó a mí que tengo que tener una agenda, un calendario por mis ubicaciones. Yo no me lo tomé tan a pecho, entonces puse que estaba de 9 a 23 horas en el gimnasio porque estoy siempre, solo salgo a hacerme exámenes y no he salido más que eso”, relató.

Continuó contando que “Llegaron los de USADA justo cuando venía llegando de una entrevista con Gonzalo Egas. Estaban afuera los chicos de USADA y me dicen ‘somos de USADA’. Yo igual no la podía creer, es raro, nunca en Chile me había tocado (que USADA la visite). Entonces les dije que pasen, me esperaron en el gimnasio. Les dije que me esperen que guarde la camioneta y los perros y el chico me dice no, ‘es que no te puedo perder de vista’. Yo le dije que si venía conmigo los perros lo iban a agarrar, yo tengo dos rottweiller”.

“Cuando le dije eso no me di cuenta que se enojó. Yo abrí las puertas, entré los perros, me cambié un poco de ropa y me fui a dar la vuelta por el gimnasio. Y ahí ya no estaban. habían tenido un conflicto con pablo, mi pareja y entrenador. Porque querían entrar por el lado donde estaban los perros, donde yo dejé todo abierto para que Pablo entrara la camioneta. Ellos no le dijeron a Pablo quiénes eran, cuando lo vieron solo le dijeron ‘Vamos a sancionar a Jennifer porque se está escondiendo’. No le dijeron a Pablo en ese momento que eran de USADA”, especificó.

Agregó que el representante de USADA era chileno y lamentó que además, por la intervención de un compatriota se quedara fuera de la UFC.

Finalmente la atleta chilena quedó entre lágrimas intentando transmitir lo que esto significa para ella, más allá de los gastos económicos que ha tenido que incurrir en todo este tiempo.

Lo cierto es que por ahora la chilena fue despedida de la UFC y no podrá debutar este 26 de febrero en el evento UFC Vegas 49, donde iba a luchar contra la brasileña Josiane Nunes.