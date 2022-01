La luchadora nacional Jennifer González es la primera chilena en firmar contrato con UFC, la empresa más grande de la industria. El hecho fue dado a conocer por la Iridium Sports Agency y lo confirmó ella misma en sus redes sociales.

La apodada “La Jefa”, debutará en el octágono más importante de la industria ante la brasileña Josiane Nunes el 26 de febrero en el contexto del evento UFC Vegas 49 en peso gallo.

Horas luego de que se confirmara que la chilena firmaba contrato con la UFC, se informó que entrará en el evento a desarrollarse en Estados Unidos en reemplazo de la china Yanan Wu, que se retiró por motivos desconocidos, según asegura el portal Eurosport.

La chilena, por su parte, llega a la pelea con un invicto de 7 peleas invicta en el octágono. Entre los logros de “La Jefa” está haberse quedado con el Super Fight Leage en la India durante 2018, previo a la pandemia.

En su última lucha venció a Adriana Lugo en UWC 28. Es especialista en sumisión, vía por la cual han llegado la mayoría de sus victorias.

En tanto, la brasileña Nunes llega tras un knock out a Bea Malecki en UFC on ESPN 29 y trae una racha también de 7 victorias. Según describen en la página mma.uno, Nunes destaca por su habilidad con los golpes y su striking. De hecho las últimas 7 victorias han sido por KO o TKO.

La chilena Jennifer González sigue haciendo historia en las Artes Marciales Mixtas y ya se prepara para su debut en la UFC dentro de un mes.

