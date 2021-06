Un estreno de dulce y agraz tuvo Terrence Mckinney en la UFC. El luchador consiguió vencer en tan sólo siete segundos a Matt Frevola, pero se lesionó inmediatamente en el festejo.

El estadounidense de 26 años recibió una invitación sorpresiva de Dana White tras el accidente que tuvo Frank Camacho, quien era el retador oficial de Frevola.

Mckinney aceptó sin pensarlo y a pesar de haber luchado hace sólo ocho días, no tuvo complicaciones para lograr uno de los nocauts más rápidos de la industria tras unirse al UFC 263.

Apenas el juez dio por ganador al debutante, éste se abalanzó por sobre el ring y al bajarse de la jaula, aterrizó mal sobre su rodilla, provocándole una lesión.

Luego de la pelea, el luchador manifestó que “nunca soñé con algo así. Estaba muy emocionado como pudieron ver” y agregó que “no sé cómo explicarlo, no soy médico, pero seguro que me duele el ligamento cruzado anterior. No creo que esté roto. Me duele un poco, creo que estará bien después de que congele la zona”.

“Ustedes ven las lágrimas en mis ojos. Solo quiero que todos los que están pasando por dificultades nunca se rindan y confíen en Dios”, cerró.