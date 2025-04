El boxeador nigeriano Gabriel Oluwasegun, excampeón nacional de los pesos semipesados, murió luego de desplomarse a la mitad de un combate en la ciudad de Acra (Ghana).

El pasado 28 de marzo, el malogrado deportista se enfrentó al local Jon Mbanugu en un combate que, de hecho, parecía favorable para ‘Success’.

Según Marca, el nigeriano de 31 años incluso sonreía sobre el cuadrilátero con cada golpe que conectaba sobre su rival. Pero repentinamente, cuando le quedaban 15 segundos al tercer round, Oluwasegun se desplomó y aterrizó en la lona.

“No hubo un golpe rotundo que noqueara al excampeón: simplemente colapsó de forma súbita y cayó contra las cuerdas”, detalló el citado medio.

El nigeriano recibió rápida atención médica y fue trasladado a un hospital. Sin embargo, 30 minutos después, se confirmó su deceso.

Gabriel Oluwasegun conquistó el campeonato nigeriano de peso semipesado en 2021. Luego, en 2023, se coronó monarca de la Unión de Boxeo de África Occidental.

Nigerian boxer, Gabriel Oluwasegun Olanrewagu has tragically passed away after suffering a fatal seizure, during a boxing match against Ghana’s John Mbanugu, at the Bukom Boxing Arena last night. pic.twitter.com/CZes74L8PS

— SIKAOFFICIAL🦍 (@SIKAOFFICIAL1) March 30, 2025