El flamante presidente de la Federación de Gimnasia de Italia (FGI), Andrea Facci, ha desatado un escándalo sexista después de que salieran a la luz conversaciones telefónicas en las que realizó comentarios machistas ofensivos sobre una deportista a la que calificó como “un coño precioso”.

Apenas unas horas después de que Emanuela Maccarani, histórica seleccionadora italiana, fuera apartada definitivamente de su puesto por acusaciones de maltrato que se hicieron públicas en 2022, un nuevo lío sacudió a la gimnasia italiana.

Según EFE, todo empezó en 2022, cuando las gimnastas Nina Corradini y Anna Basta -entre otras- desvelaron y relataron el calvario y las humillaciones que vivieron durante sus entrenamientos con Maccarani, como tener que pesarse delante de sus compañeras y haber sido insultadas por el cuerpo técnico.

Fue Ginevra Parrini el mayor apoyo de las jóvenes gimnastas, pues ratificó la versión de sus compañeras en varios medios de comunicación italianos aumentando la polémica.

La Fiscalía de Monza comenzó entonces una investigación sobre los posibles abusos e interceptó una llamada entre Facci y el anterior presidente de la FGI, Gherardo Tecchi, en la que criticaban a Parrini y se refirieron a ella con numerosos comentarios sexistas, publicados en las últimas horas por los medios italianos.

“¡Nunca fue una mariposa! (término utilizado para referirse a gimnastas italianas)”, comenzó Tecchi, por aquel entonces presidente de la FGI.

“Parrini hizo veinte días de entrenamiento y luego nada más, ¡ni siquiera con la Selección! Es un coño precioso… y le interesaba que la vieran”, añadió el otrora mandamás.

“Es un coño precioso, precioso”, refrendó y respondió entre risas -según la transcripción- Facci, actual presidente y por aquel entonces director deportivo de la selección masculina de gimnasia artística.

Facci dice después: “Te cuento una cosa. Me escribió un mensajito Corrado Dones (presidente del comité regional de la federación en Emilia-Romaña) y me dijo ‘no sé quién coño es esta Parrini, pero yo la haría presidenta’. Yo le dije ‘Corrado, solo porque esté buena no puedes hacerla presidenta’. Y me dijo ‘ni siquiera sé quien es pero está buenísima"”.

Lejos de frenar, Tecchi continuó con los comentarios sexistas: “En la primera entrevista fue en pantalón, la segunda en falda y la tercera con la minifalda que se le veía hasta el alma”.

La conversación ha generado una polémica gigante en Italia y la continuidad de Facci al frente de la FGI está comprometida por esos comentarios machistas.