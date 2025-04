La gimnasia chilena está una vez más en la polémica. Esto luego que el pasado fin de semana se suspendiera, sobre la hora, un control de cara a Panamericano, Mundial y Juegos Panamericanos.

El aviso llegó a los clubes a través de un mail el viernes 28, solo un día antes de la cita. ¿El mayor problema? Había deportistas viajando con padres y entrenadores desde regiones quienes quedaron, según aseguran, a la deriva.

Manuel Silva, Gerente técnico, fue el encargado de dar a conocer la mala noticia. “Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para comunicarles, con profundo pesar, la suspensión del Control 1 Panamericano, Mundial y de Juegos Panamericanos, programado inicialmente para el día de mañana”, dice el texto.

“Esta decisión ha sido tomada tras un exhaustivo análisis de diversos factores que, lamentablemente, nos impiden garantizar el nivel de excelencia requerido para un evento de la magnitud y relevancia que este representa para nuestras gimnastas. Dentro de lo mínimo para competir a este nivel es un panel completo de juezas certificadas, lo cual por diversos factores hoy no tenemos“, complementó.

“En consecuencia, el Control 1 ha sido reprogramado para el día 12 de abril. La fecha del segundo control será comunicada a la brevedad, una vez definidos los detalles logísticos correspondientes”, cerró el escrito.

La furia de los apoderados: “Hacen un desorden y un desgaste tremendo”

Como se podía presagiar, la suspensión generó molestia generalizada, sobre todo entre quienes se habían trasladado rumbo a Santiago, esperando competir en el CEO de Ñuñoa.

“Tengo a mi hija involucrada. Ella viajó a Santiago el día jueves en la noche, porque no pueden irse un día antes porque los controles son temprano”, confirmó una madre -que quiso guardar anonimato- a BioBioChile, acotando que “desde el sur son muchas horas de viaje, es una falta de respeto, en absoluto”.

“Quedaron varados todos los padres que viajaron. Padres que pagaron estadía, traslados, más pago para el control (90 mil pesos). Es tremendo, porque los papás piden permisos, dejan de trabajar. Fue terrible en todo ámbito: económicamente, emocional y deportivo”, agregó otra apodera a este medio.

Por otra parte, un padre afirma a BBCL que lo que ocurrió “es súper simple, habían elecciones, todo el mundo sabía que habían elecciones y programaron la competencia para el mismo fin de semana, y lo peor es que suspenden un día antes cuando viene toda la gente del sur y del norte viajando, algunos habían venido el día antes… no no son viajes baratos, viaja el papá, viaja la mamá y viaja las gimnastas, generalmente, viajan también los profesores”.

“O sea, es un desgaste terrible que hacen los profes haciendo el manso viaje del sur y del norte de Chile para llegar a Santiago, llegar a competir el día sábado y se enteran el viernes, cuando ya estaban acá, y algunos venían viajando todavía. Otros bajándose el avión o venían en el bus, entonces ya no había forma de echar pie atrás en el viaje… Entonces, hacen un desorden gigante y hacen un desgaste tremendo para la familia que sacrifica dinero, familia, tiempo, hospedaje. Al final no les importó nada, ni el gimnasta, ni la familia, lo único que le importaba a esta gente parece eran las elecciones”, puntualizó.

Federación: “Al no tener juezas validadas, el control no era válido”

La explicación que Silva envió por correo fue refrendada por el aún presidente de la Federación, Víctor Urrutia.

“Este es un control selectivo a Mundial y Juegos Panamericanos. De tal modo que necesitamos una cantidad de juezas, un panel de 14. Y como es un nuevo ciclo olímpico, eso significa que las juezas tienen que estar validadas con la FIG. En febrero fueron jueces a certificarse a México y la verdad que hubo reprobadas y actualmente no alcanzamos a tener 14 juezas”, detalló a BioBioChile.

“Hubo un segundo control de juezas, un curso, ahora en Brasil, hace 15 días, y esos resultados aún no los mandan. Tú comprenderás que no podemos hacer un control clasificatorio si no tenemos las juezas que con su curso internacional validado por la FIG, dado la importancia de estos torneos. No nos sirven juezas que estén en Chile, pero que no tengan la certificación internacional”, complementó.

Urrutia, incluso, explicó que si la actividad se hubiese realizado en estos días al no tener las juezas certificadas “es un control no válido. Entonces, las juezas que hoy día tenemos no alcanzan a cumplir la cantidad de juezas en una mesa de control. Además, hubo juezas que se negaron a hacer el control”, profundizando que “hubo gestiones que se hicieron durante la semana hasta el último momento día jueves la noche, se nos informó que a partir del 2 de abril en adelante nos van a emitir el resultado del segundo grupo de jueces que fueron a Brasil a certificarse”.

Al ser consultado por el sentir de los padres, el presidente lamentó lo ocurrido. “Lo que pasa es nunca contamos con que la persona de FIG iba a estar en vacaciones y no iba a meter las evaluaciones que se hicieron en Brasil”, añadiendo que tampoco se podrá ayudar económicamente a las personas que viajaron en esta ocasión porque “no está dentro de los recursos de la Federación, ni considerado el recurso. No tenemos recursos tampoco”.

Por otro lado, sobre si su derrota en las elecciones afectó al desarrollo de la actividad, Urrutia remarcó que “no tiene ninguna relación. Acá los deportistas no debiesen verse afectados, pero claro, como hay un mínimo estándar y lamentablemente Chile no tiene muchas juezas con validación internacional”.

La justificación de Urrutia no fue bien recibida por la directiva electa, que enviaría una declaración en las próximas horas. En contacto con BBCL avisaron que “siempre se supo que no habría suficientes jueces”, argumentando que “el curso internacional de jueces fue la semana pasada en Sao Paulo, por lo que no alcanzaban a estar los resultados”.

Es más, desde la dirigencia que debería asumir, hicieron hincapié en que sí afectó lo ocurrido en las urnas. “La federación está botada.Lo que debiera ocurrir y ocurrió con el traspaso desde Tomás González a Urrutia, que ellos siguieron trabajando hasta el traspaso”, cerraron.