El esloveno Anze Lanisek se impuso este domingo, con 482.1 puntos, en la última prueba de vuelo de la Copa del Mundo de saltos de trampolín disputada en Planica, donde su compatriota Domen Prevc batió el récord mundial de distancia, con 254,5 metros, lo que le reportó la segunda plaza.

Los dos eslovenos reinaron en casa en una prueba absolutamente espectacular. Ambos mandaron en el primer salto con 233.3 y 229.7, y confirmaron su dominio en el segundo, en el que Lanisek supo resistir la presión después de que Prevc firmara una marca espectacular.

El deportista de Kranj, de 25 años y dominador en la especialidad de vuelo, protagonizó el primer salto por encima de 250 metros en seis años y batió el récord mundial para acumular 475.0 puntos y superar en un metro la anterior plusmarca, obra del austríaco Stefan Kraft en 2017.

Lanisek aceptó el reto, y con marcas de 241,5 metros y 248.8 puntos se apuntó el triunfo con 482.1, 7.1 más que su compañero.

El podio lo cerró el alemán Andreas Wellinger con 455.8, que precedió al campeón de la Copa del Mundo de esta temporada, el austriaco Daniel Tschofening, cuarto con 451.6. El japonés Ryoyu Kobayashi, tercero en la primera tanda, cayó al quinto puesto con 449.4.

Slovenian Domen Prevc broke the FIS Sky Jumping record at 254.5 m! He did it in front of his home crowd at Planica in #Slovenia! Unbelievable to watch pic.twitter.com/aONQcIUatV

— SLO HOOPS FAN 🇸🇮 (@SloHoopsFan) March 30, 2025