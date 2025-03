El golfista chileno Joaquín Niemann sigue deslumbrando en el circuito LIV Golf, luego de imponerse en el Torneo de Singapur y sumar su segundo título del año (ya había ganado en Adelaida).

El nacional pasó a liderar la liga patrocinada por Arabia Saudita que, si bien sigue a la sombra del PGA Tour, ha reunido a algunos de los mejores exponentes del deporte para su temporada 2025.

Y por lo mismo, algunas leyendas del golf no han escatimado en halagos para ‘Joaking’.

Uno de ellos fue el estadounidense Phil Mickelson, quien a través de redes sociales no dudó en calificar a Niemann como “el mejor golfista del mundo”.

“¿Top 5? Prueben número 1”, destacó el norteamericano, en respuesta al equipo Torque GC, que consultó por el lugar donde situarían al chileno a nivel global.

Pero la opinión de Mickelson -ganador de seis Majors- no fue compartida por el británico Rick Shiels, exgolfista y hoy dueño del canal dedicado al deporte con más alcance del planeta.

“Estoy de acuerdo en que Joaquín Niemann es un jugador formidable y ciertamente uno de los tres mejores. Pero no iría tan lejos como para declararlo superior a Scottie Scheffler en este momento”, dijo el europeo, ensalzando al hoy número uno del PGA Tour.

En lo que concuerdan los medios especializados, es que el chileno tendrá una prueba de fuego el 10 de abril próximo, cuando arranque el Masters de Augusta (primer Major del año).

Where does @joaconiemann rank amongst the best players in the world? #LIVGolf @TorqueGC_ pic.twitter.com/Okcz5GL3IY

— LIV Golf (@livgolf_league) March 17, 2025