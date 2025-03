El chileno Joaquín Niemann se adjudicó este domingo el torneo LIV de Singapur, lo que supone el segundo título de la temporada, junto al de Adelaida (Australia).

Niemann, de 26 años, completó una destacada actuación en la última jornada, con una tarjeta final de 196 goles (-17 bajo el par), en la que partía de líder junto con el estadounidense Dustin Johnson.

El norteamericano no aguantó el ritmo del chileno y acabó quinto, por detrás del español David Puig, quien lideró la tercera victoria seguida por equipos de los Fireballs.

El podio del torneo lo completaron el estadounidense Brooks Koepka (-12) y el neozelandés Ben Campbell (-11), mientras que el español John Ram acabó con los mismos golpes que Johnson (-9), al igual que el colombiano Sebastián Muñoz, el sudafricano Louis Oosthuizen y el estadounidense Cameron Tringale.

En la tercera y última jornada, Niemann hizo seis birdies con los que logró adquirir una ventaja que supo administrar hasta el final.

El triunfo del golfista chileno en el Sentosa Gulf Club del país asiático evidenció el gran momento de forma que atraviesa después de ganar en Adelaida el pasado 16 de febrero.

El jugador de Santiago ya obtuvo dos triunfos en el circuito LIV el pasado año (Mayakoba y Yeda), en el que fue segundo en la general por detrás de Rahm, a quien ahora aventaja en la clasificación con 84.66 puntos por 66.70 del golfista vasco.

El próximo torneo del circuito LIV Golf, el quinto del calendario, será entre el 4 y el 6 de abril en Miami (Estados Unidos).

