El golfista chileno Joaquín Niemann, a falta de un día de competencia en el LIV Golf de Singapur, alcanzó al estadounidense Dustin Johnson y ambos lideran la clasificación del torneo.

Tras una excelente presentación en la segunda ronda, el nacional empató el registro de 131 golpes (once bajo par) del estadounidense, por lo que ambos se perfilan como los grandes candidatos al título.

Johnson, de 40 años, llegó a Singapur tras superar unos problemas físicos en su hombro derecho la semana pasada en Hong Kong.

Las dudas sobre su estado se disiparon en la primera jornada, en la que completó el recorrido en 63 golpes gracias a ocho birdies, y ese buen estado de forma lo volvió a corroborar en el segundo día, en el que firmó una tarjeta de 68 impactos (-3) con cinco birdies y dos bogeys.

El que mejoró notablemente su juego fue Joaquín Niemann, que tras concluir la primera jornada en 67 golpes (-4), en la segunda se quedó en 64 (-7), una cifra que le permitió empatar en lo alto de la clasificación con Johnson.

Por detrás, con un total de 134 golpes (-8), hay cuatro golfistas: el australiano Lucas Herbert, los estadounidenses Jason Kokrak y Cameron Tringale y el colombiano Sebastián Muñoz.

A seis golpes de Johnson y Niemann están dos españoles, Jon Rahm y David Puig, con 137 golpes (-5). ‘El León de Barrika’, que inició la jornada a cuatro del liderato, ahora está a cinco tras firmar una tarjeta de 70 golpes (-1), mientras que Puig, que comenzó con a tres concluyó el segundo día con 69 impactos (-2).

.@joaconiemann is on track to have played all 9 rounds at Sentosa Golf club under par 👀#LIVGolfSingapore @TorqueGC_ pic.twitter.com/AUEvvbNRtS

— LIV Golf (@livgolf_league) March 15, 2025