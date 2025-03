Con la medallista paralímpica Francisca Mardones presente en la sala, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de resolución que solicita al Presidente Gabriel Boric, una pensión de gracia mensual para los deportistas nacionales que hayan obtenido y que en el futuro obtengan medallas en Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Por 105 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones la sala respaldó la iniciativa de la diputada Erika Olivera, que cuenta con el respaldo transversal de las parlamentarias Marta Bravo, Claudia Mix, Camila Musante, Marisela Santibáñez, más los parlamentarios Héctor Barría, Andrés Giordano y Nelson Venegas.

Los deportistas encabezados por la atleta paralímpica, Francisca Mardones y Cristián Valenzuela, llegaron hasta el Congreso en representación del resto de los medallistas como Yasmani Acosta, Francisca Crovetto, Katherinne Wollerman, Alfonso De Iruarrizaga y Alberto Abarza.

La diputada Erika Olivera, señaló que “el mayor logro al que puede aspirar un deportista es obtener una medalla olímpica o paralímpica, objetivo para el que planifican toda su vida y todo su tiempo como cualquier trabajador de este país; sin embargo, y dadas las características de la profesión, no tienen la posibilidad de jubilar ni siquiera de comprar una casa”.

Olivera agregó que estos deportistas de élite se transforman en embajadores de la disciplina y superación, contribuyendo al prestigio y visibilidad internacional de Chile para el mundo. Por ello, es de toda justicia que puedan tener una jubilación como el resto de los chilenos y chilenas.

La diputada Claudia Mix, aseguró que “creo firmemente que esta iniciativa es factible y no tendrá un impacto fiscal preocupante. No es un gasto desproporcionado, sino un reconocimiento justo para quienes han dado tanto al país. Seguiremos apoyando esta propuesta y generando las conversaciones necesarias para avanzar en políticas que reconozcan a los deportistas”.

La opinión de los deportistas: “De galvanos y aplausos nadie vive”

La lanzadora de bala y medalla de oro en los paralímpicos, Tokio 2020, Francisca Mardones, detalló que “en la historia del país, antes del resultado deportivo, Chile tenía una historia deportiva y después de los resultados de cada uno de nosotros, la historia del deporte en Chile ha cambiado”.

Alfonso de Iruarrizaga, medallista de oro en Seúl 1988, afirmó “soy de las primeras generaciones de deportistas que dedicamos toda una vida al deporte y es muy importante que de alguna manera tengamos un reconocimiento, y si se puede hacer eso a nivel legislativo sería extraordinario”.

Desde Italia la medalla de oro en tiro skeet, Francisca Crovetto, aseguró que agradece las muestras de afecto después de París, pero “de galvanos y aplausos nadie vive”. Agregó “yo lo que soy gracias a que veinte años atrás vi al Nico y a Fernando ganar sus medallas de oro en Atenas. Y lo que ellos hicieron ese día a mí me cambió la vida y me permitió veinte años después poder volver a hacer la hazaña olímpica y quizá inspirar a generaciones que puedan hacerlo veinte años más tarde”. Dijo también que “hay países en la región que quizás tienen un PIB parecido al de nosotros, que tienen deportistas vitaliciamente por sus logros deportivos porque hicieron algo único porque nosotros no como país vamos a poder seguir esa senda”.

Nuestro país ha tenido participación en los Juegos Olímpicos desde Amsterdan de 1928 y ha logrado 15 medallas olímpicas. En los Juegos Paralímpicos, 7 deportistas chilenos han obtenido 13 medallas.