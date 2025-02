La valdiviana Daniela \'Leona\' Asenjo retiene su título gallo del Consejo Mundial de Boxeo en un emocionante combate en el Coliseo Municipal de Valdivia, con tarjetas de jueces divididas 97-93, 95-95 y 96-94. Tras la pelea, Asenjo se mostró satisfecha con su desempeño y habló sobre estar cerca del knockout, mientras que su contrincante, la mexicana Tania \'Finita\' García, anunció su solicitud de revancha, programada para 4 a 5 meses más en Zaragoza, Puebla, tras no quedar conforme con el fallo.

Con un Coliseo Municipal De Valdivia repleto, el pasado 22 de febrero se llevó a cabo la disputa por el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo, que terminó con las tarjetas de los jueces 97-93, 95-95 y 96-94, reteniendo Daniela ‘Leona’ Asenjo el cinturón por fallo dividido.

Tras bajar del ring, la valdiviana habló sobre su desempeño y señaló que estuvo cerca del knockout.

“Fue un fallo que está bien. Ganamos de buena forma y esto es así, no hubo duda del triunfo”, dijo la púgil nacional.

Su rival, la mexicana Tania “Finita” García, no quedó conforme con el fallo y desde ya, anunció la solicitud de la revancha.

“Me siento muy orgullosa, satisfecha por el trabajo que hice. Con todo respeto, no sé que pelea vieron los jueces. Si ella es ganadora, está bien. Yo me siento orgullosa, hice mi trabajo, me sentí segura. Nos vamos a volver a ver y vamos a trabajar más duro”, afirmó.

Según informó la boxeadora azteca, la revancha estaría pactada para realizar entre 4 a 5 meses más en Zaragoza, localidad del estado de Puebla.