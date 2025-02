La Administración de Donald Trump ordenó a sus consulados negar los visados a los atletas trans que intenten viajar a Estados Unidos para competiciones deportivas, según se filtró este miércoles a varios medios.

Asimismo, prohibió la entrega de visados permanentes a todas aquellas personas que considere que mintieron al marcar en su solicitud de visado la casilla del sexo asignado al nacer.

La nueva guía, firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, busca cumplir con la orden ejecutiva emitida por el mandatario el 5 de febrero en la que prohibió a las mujeres trans participar en deportes femeninos.

En la norma, Trump vetó la participación de las mujeres trans en deportes femeninos, una de sus promesas a lo largo de la campaña electoral.

El memorando, que en un principio va dirigido solo a deportistas, otorga a los funcionarios el permiso para denegar los permisos para entrar al país a todos los solicitantes en los que detecten “sospechas razonables” en su identidad de género.

“Tanto en las solicitudes de visado de inmigrante como de no inmigrante se pide que el solicitante identifique su sexo como masculino o femenino. Además, todos los visados deben reflejar el sexo de nacimiento del solicitante”, señaló Rubio.

“Solo expediremos visados para EE.UU. con un marcador de sexo masculino o femenino que coincida con el sexo biológico del solicitante”, añadió.

Algunas organizaciones LGTBI alertaron de que este movimiento podría provocar que vetaran el acceso a Estados Unidos a todas las personas trans.

Hace unas semanas, el Departamento suspendió también la emisión de pasaportes con el género ‘X’, cancelando así una política de la anterior Administración de Joe Biden (2021-2025), que permitía seleccionar una opción de género no binario en los pasaportes.

