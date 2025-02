El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitirá el miércoles una orden ejecutiva para prohibir que las niñas y mujeres transgéneros participen en eventos deportivos femeninos en escuelas y universidades.

De acuerdo con el Wall Street Journal, dicha orden se titulará “Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos”, la cual, verá la luz bajo el respaldo de la representante del primer distrito del Congreso de Carolina del Sur, Nancy Mace.

“Esta orden ejecutiva restablece la equidad, defiende la intención original del Título IX y defiende los derechos de las atletas femeninas que han trabajado toda su vida para competir en los niveles más altos”, dijo la congresista republicana en un comunicado publicado en Newsweek.

“El alcance de la orden afectará inmediatamente a cualquier institución educativa que reciba fondos federales, lo que incluye a casi todas las universidades de Estados Unidos, así como a la mayoría de las escuelas primarias y secundarias“, señala el citado medio.

La nueva normativa obligará, por ejemplo, a instituciones como la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA), a cambiar sus estatutos.

A su vez, el WSJ consigna que la orden ejecutiva es una vía rápida para que Donald Trump “y los republicanos del Congreso pueden tomar medidas sobre el tema deportivo, basándose en otras órdenes ejecutivas anteriores, incluida una que declaró que el gobierno federal reconocerá solo ‘dos sexos, masculino y femenino’ y que ‘estos sexos no son cambiables’”.

President Trump is preparing to issue an executive order effectively banning transgender girls and women from participating in female sports events in schools and colleges https://t.co/PjtqzYys9n

— The Wall Street Journal (@WSJ) February 4, 2025