Uno de los combates más mediáticos del 2024 fue la batalla en el ring entre Mike Tyson y Jake Paul, duelo que finalmente quedó en manos del influencer en una polémica pelea que devolvió al cuadrilátero a uno de los boxeadores más destacado de todos los tiempos.

No obstante, posterior al combate surgieron muchos detalles que rodearon y pusieron más aún en boca de todos el regreso de ‘Iron Mike’ a la actividad.

Sin embargo, en una nueva entrevista brindada por Jake Paul, esta vez con el streamer Adin Ross, reveló el uso de drogas por parte de Tyson para curar un supuesto “parkinson” que tenía Mike antes de la pelea.

En sus palabras, Paul explicó que “la ayahuasca también es muy buena para el cerebro y él usó sapos. El sapo curó el Parkinson de Tyson para que pudiera volver a pelear… lo fumas”.

Estas declaraciones hicieron estallar internet, por lo que volvió a aclarar todo tras señalar que “Mike Tyson no tenía Parkinson… ¡Qué demonios! ¿Por qué carajo es tan estúpido Internet? Me equivoqué, quise decir que utilizó un sapo para curar su dolor. Ha hablado de ello muchas veces. Igual que yo, igual que muchos otros”.

Cabe destacar que la pelea entre ambos estaba pactada meses antes, pero Tyson presentó fuertes problemas de salud, por lo que se debió aplazar la pelea para el 15 de noviembre del 2024.

Además, Mike reveló en las semanas posteriores al combate que peleó contra Paul por temor a ser demandado, algo que le generó mayores problemas de salud como una úlcera gastrica.

Así lo contó en Fox Nation, cuando declaró que “me preocupaba que me demandaran, porque pensaba: ‘Dios, me van a demandar si no hago esta pelea’. Tenía una úlcera sangrante, de unos siete centímetros. No paraba de sangrar y tuve que hacerme… 10 transfusiones de sangre”.

“Mi mujer me veía gritar porque me dolía mucho el cuerpo y cuando llegaba a casa pensaba: ‘ah, prometo que no me haré esto”, contó.

Bruh…Mike Tyson didn’t have no Parkinsons..WTF. Why the fuck is the internet so stupid for. I misspoke. Meant he used toad to heal his pain. He has spoken about it many times. Just like I do. Just like many do. https://t.co/RQkvsDFnpw

— Jake Paul (@jakepaul) February 16, 2025