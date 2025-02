Este domingo, el chileno Joaquín Niemann cerró su impecable presentación en el LIV Golf Adelaida tras coronarse campeón del certamen disputado en el The Grange Golf Club en Australia.

Con un total de 203 golpes, trece bajo el par del campo, el golfista nacional se adjudicó la victoria final en lo que significó la segunda prueba de la temporada tras Riyadh (Arabia Saudita), superando al polaco Adrian Meronk y al español Jon Rahm.

De esta manera, Niemann se alzó con su tercer título en el LIV Golf tras imponerse el año pasado en Mayakoba y Jeddah, certificando su triunfo tras acabar como el mejor de la tercera y definitiva jornada con un recorrido de -7 que sólo pudo igualar Meronk.

El chileno firmó siete ‘birdies’ y ninguna penalización, lo que a la postre le permitió aventajar con tres golpes en el desenlace a los mexicanos Carlos Ortiz y Abram Ancer.

De esta manera, el golfista nacional se embolsó cuatro millones de dólares por haber ganado el título en Adelaida, con la mente puesta en su próximo desafío de la temporada, cuando el 7 y 9 de marzo se mida ante los mejores del circuito en Hong Kong.

What a Sunday charge 👏@joaconiemann takes the individual title Down Under🏆#LIVGolfAdelaide @TorqueGC_ pic.twitter.com/Gdk3i1cylC

— LIV Golf (@livgolf_league) February 16, 2025