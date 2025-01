Un golfista nacional que ha tenido una excelente continuidad en el deporte es Joaquín Niemann, brillante exponente que acaba de recibir una excelente noticia para la temporada 2025.

Resulta que el chileno que ha cumplido con creces en sus presentaciones a lo largo del circuito en el mundo del golf, recibió por segundo año consecutivo la estelar invitación para disputar el Masters de Augusta.

Dicho torneo, considerado por muchos como el mejor Major en el mundo del Golf, confió en la destreza de Niemann para que él, junto al danés, Nicolai Hojgaard, sean los invitados de lujos al certamen.

Una gran noticia para ‘Joaco’< pensando es que es parte de LIV Golf y no pertenece a la división principal como es el PGA Tour.

Esto genera que ya no tenga acceso directo a los cuatro Major de Golf en la temporada, por lo que debe contar con participaciones en torneos que sumen puntos para acceder a dichos torneos.

Es por esto que debe disputar certámenes que le ayuden a sumar unidades para clasificar y en caso de no hacerlo, apelar a las invitaciones como las que recibió para arribar hasta Augusta.

Cabe destacar que el certamen Masters de Augusta se disputará en el mes de abril, por lo que tendrá algunos meses para adaptarse y dar la sorpresa en suelo estadounidense.

Denmark’s Nicolai Højgaard and Chile’s Joaquin Niemann have accepted invitations to compete in the 2025 Masters Tournament. pic.twitter.com/CX4OoiAeBB

— The Masters (@TheMasters) January 8, 2025