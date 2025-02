El peleador sudafricano Dricus du Plessis retuvo su título de los pesos medianos de la UFC, luego de vencer al estadounidense Sean Strickland en el combate estelar de UFC 312.

El resultado no fue una sorpresa, ya que el monarca defensor era favorito y se encamina a ser uno de los grandes nombres en la compañía de artes marciales mixtas (MMA).

Así, lo que más impactó, fue el descomunal golpe que Du Plessis le dio a Strickland en el rostro durante el cuarto round y que fue determinante para la victoria del sudafricano.

De acuerdo a Infobae, el sudafricano le fracturó la nariz a su rival con una serie de golpes. Trascartón, el estadounidense mostró dificultades para respirar y no dejó de tocarse la zona afectada.

Luego de la pelea, el propio Strickland bromeó con la lesión que sufrió a manos del campeón defensor.

“Fue una pelea dura. Me rompió la nariz como en seis partes. Lo bueno es que, cuando tu nariz está rota, es muy fácil de reajustar. Eso fue una nueva experiencia”, comentó el norteamericano.

El sudafricano, en tanto, celebró que “quería una sumisión, un nocaut o una victoria absolutamente dominante, y tuve lo último”.

🗣️ "You're a ugly motherf***er!" #UFC312

Maybe Dricus Du Plessis and Sean Strickland can be friends after this 😅 pic.twitter.com/yVsVKhak89

— UFC Europe (@UFCEurope) February 9, 2025