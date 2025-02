Puente Alto se transformará en epicentro del boxeo latinoamericano cuando Joseph ‘El Ruso’ Cherkashyn se enfrente por el título de peso medio ante el colombiano Alexi Rivera.

En el encuentro, fijado para el próximo sábado 22 de febrero, el boxeador puentealtino Cherkashyn (12-0-5KO) y el colombiano Rivera (13-4-9KO) se enfrentarán en una batalla épica por el Título Latinoamericano de Peso Medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El boxeador nacional, oriundo del sector Volcán 1 en la popular comuna de la región Metropolitana, es el y actual campeón de la Federación Continente Sur (FECONSUR), Campeón Nacional, y Campeón Continental de la Organización Universal de Boxeo (UBO). Llega a la cita tras prepararse durante los últimos meses en Ecuador, Cuba y Argentina.

“Vamos a darlo todo en este combate, me he preparado duro, he tenido altos y bajos en mi preparación. Vengo de entrenar fuera de Chile y ahora estamos terminando mi acondicionamiento. Así que vamos a conseguir la victoria y ese cinturón en nuestra comuna rodeado de nuestros vecinos y vecinas”, afirmó el peleador puentealtino.

Además como previa del evento principal, se realizarán combates profesionales y amateurs por parte de los estudiantes del Taller de Boxeo de la Corporación de Deportes.

La velada de boxeo se llevará a cabo desde las 18:00 horas frente al edificio de la Municipalidad de Puente Alto, un escenario que promete una experiencia única para los vecinos de la comuna y los amantes del boxeo, quienes podrán presenciar los combates de manera gratuita.