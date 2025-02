Este 22 de febrero, Daniela ‘Leona’ Asenjo pondrá en juego su título del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en la categoría gallo femenino ante una retadora de temer, la mexicana Tania ‘Finita’ García.

Profesional desde 2016, la norteamericana registra 22 combates, con 10 triunfos, 10 derrotas y dos empates.

En conversación con Radio Bío Bío, ‘Finita’ adelantó lo que será su primera pelea por un título mundial adulto, así como también recordó un lamentable delito del que fue víctima: estuvo, junto a su tío y entrenador, secuestrada por una hora en México.

Respecto de la oportunidad de pelear por el cinturón, Tania García reconoció que no es la categoría que le acomoda, pero que “estas oportunidades se dan solo una vez en la vida y hay que aprovecharlas”.

“Estamos trabajando para cumplir un sueño, para cumplir una meta y trabajamos duro en esta preparación”, comentó la boxeadora originaria de Antizapán de Zaragoza, México.

Asimismo, tuvo palabras para su entrenador y tío, el exboxeador Agustín ‘Zorrita’ Luna, con quien dijo tener una confianza única y clave en el boxeo.

“La esquina lo es todo porque teniendo una buena esquina estás en confianza, si te conoce tu entrenador y se conocen ambos y se compaginan, es muy diferente a si te sube una persona que ha estado contigo muy poco tiempo o que no te conoce tan bien”, comentó la peleadora mexicana.

Secuestro y robo a ‘Finita’ García en su ciudad natal

Hace poco más de una semana, mientras se preparaba para pelear por el cinturón mundial ante Daniela Asenjo, Tania García vivió una desagradable situación en su ciudad natal, Antizapán.

Mientras iba transitando junto a su tío y entrenador Agustín Luna, fueron interceptados por un grupo de antisociales, quienes los mantuvieron secuestrados por una hora, para luego abandonarlos y llevarse el vehículo en que circulaban.

Al respecto, ‘Finita’ recuerda todo como una situación complicada, “un momento que no se lo deseo a nadie”.

“Sinceramente, no me espanté, tuve más que nada, coraje, impotencia porque dices: “sabemos defendernos y no podemos, nos tienen nos tienen entre la espada y la pared”. Pero pues gracias a Dios, no nos hicieron nada físicamente”, recordó la peleadora.

Finalmente, la retadora azteca tuvo palabras para sus fanáticos, a quienes pidió el mayor apoyo para enfrentar la pelea más trascendental de su carrera.

“Espero contar con su apoyo, espero contar con ese entusiasmo mexicano que lo que nos caracteriza, ese escándalo mexicano que que ya traemos de sangre de nacimiento”, comentó.

