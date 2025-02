El Kremlin aseguró hoy que aspira a que Rusia participe con himno y bandera en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Italia en 2026.

“Continuaremos nuestros contactos con el Comité Olímpico Internacional (COI) para defender los intereses de nuestros deportistas y de nuestra selección olímpica. Tendremos que invertir tiempo y esfuerzo añadidos para normalizar este problema”, declaró el representante del Kremlin.

El sueco Johan Eliasch, uno de los candidatos a presidir el COI y máximo dirigente de la Federación Internacional de Esquí, declaró el lunes en Suiza que las federaciones de deportes de invierno pueden adaptar la experiencia de la participación rusa en París 2024 de cara a los próximos Juegos Olímpicos.

En marzo de 2023 el COI recomendó autorizar la participación en los torneos a los deportistas individuales rusos -se excluyeron los deportes de equipo- exclusivamente bajo bandera neutral y solamente con las condiciones de no estar relacionados con las Fuerzas Armadas rusas.

Durante los Juegos de Verano de París participaron 15 deportistas rusos, en comparación con los 209 atletas que compitieron en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en 2022.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 tendrán lugar entre el 6 al 22 de febrero en las ciudades de Milán y Cortina d’Ampezzo.

Anteriormente, Rusia había intentado organizar un torneo alternativo llamado Juegos Mundiales de la Amistad, que Putin decidió aplazar indefinidamente ante la falta de interés de los deportistas internacionales.

El deporte ruso se ha convertido en un paria internacional, primero debido al Dopaje de Estado y desde 2022 por la campaña militar en Ucrania.

Minister of Sports Matvey Bedny & President of the UKR Federation Serhiy Mazur asked #IIHF President Luc Tardif to extend the suspension of Russia and Belarus

IIHF discuss the issue of the Russian team's participation in the 2026 Olympic Games on February 2-4 @milanocortina26 pic.twitter.com/kLDFEAFTo1

— Eurohockey com (@eurohockey) February 3, 2025