La boxeadora Imane Khelif nuevamente genera controversia al ser excluida por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) del Mundial Femenino por no cumplir con los criterios de "elegibilidad", siendo esta la misma situación que se dio en 2023. A pesar de haber ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, la IBA mantiene su postura al considerar que Khelif no cumple con los requisitos establecidos. El secretario general y director ejecutivo de la IBA, Chris Roberts, confirmó que la atleta no es elegible según las reglas técnicas del evento.