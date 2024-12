La boxeadora argelina Imane Khelif, ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos París 2024, vuelve a estar en la polémica luego de ser elegida por la agencia de noticias Associated Press (AP) como una de las tres mujeres deportistas del año.

Cabe recordar que en la cita olímpica, donde Imane se hizo mundialmente conocida, la púgil tuvo que hacer frente a la controversia generadas respecto de su género.

Y es que la boxeadora africana presenta hiperandrogenismo -presenta elevados niveles de testosterona-, lo que le entregaría una ventaja física en relación a sus rivales.

En esta oportunidad, la polémica llega después de que Khelif fuera nombrada como la tercera mejor mujer deportistas, en el ranking del año que tradicionalmente realiza la agencia Associated Press.

El podio lo completa la basquetbolista estadounidense Caitlin Clark, primera en la votación, y la gimnasta también estadounidense y campeona olímpica 2024, Simone Biles.

El anuncio de Khelif como tercera deportista del año para AP ha reavivado la llama de la polémica en torno a la mediática figura del pugilismo argelino.-

La plataforma XX-XY Athletics, que defiende un deporte femenino justo, se mostró tajante a la hora de calificar el hito de Khelif. “Tenemos trabajo por hacer, amigos”.

Caitlin Clark wins @AP female athlete of the year. Yay. Indisputable.

Simone Biles is #2. Also yay! Her Olympic comeback at 27 is a win for female athletes everywhere. She's a hero and an icon inside and outside of the gym. A personal favorite.

Imane Khelif, a man, takes the… pic.twitter.com/vTlMrd1nNw

— Jennifer Sey (@JenniferSey) December 26, 2024