El ciclismo británico se encuentra de luto tras el fallecimiento el pasado sábado del campeón de contrarreloj júnior de 18 años, Aidan Worden, atropellado por un automóvil en Darwen, Lancashire, mientras se entrenaba.

El equipo del ciclista, el 360Cycling, confirmó en Facebook la noticia de su fallecimiento, de quien destaca que formó parte del equipo ​​durante más de 3 años, “tiempo durante el cual se desarrolló como persona, hombre y ciclista a un nivel que pocos de nosotros alcanzamos”.

Worden tuvo un 2024 de éxito, ya que se proclamó campeón nacional junior de contrarreloj y fue el primer ciclista de la categoría en terminar en la carrera conmemorativa Eddie Soens.

British Cycling dejó un comunicado en X (anterior Twitter), donde revelaron que “todos en la Federación Británica estamos devastados por la trágica pérdida de Aiden Worden”.

“Un joven talento prometedor y un amigo y compañero de equipo increíblemente valioso, no hay duda de que esta pérdida será sentida profundamente por toda la comunidad ciclista. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento increíblemente difícil”, finalizaron.

All of us here at British Cycling are devastated to learn of the tragic loss of Aidan Worden.

A promising young talent and incredibly valued friend and teammate, there is no doubt this loss will be felt deeply by the whole cycling community.

Our thoughts are with his family and… pic.twitter.com/SCDnUqkxUm

— British Cycling (@BritishCycling) February 3, 2025