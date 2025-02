Stephanie Vaquer se convirtió este sábado en la primera chilena en competir en Royal Rumble, uno de los eventos más importantes de la WWE.

La oriunda de San Fernando se ha convertido en una de las figuras de NXT, filial de la compañía de lucha libre más reconocida en el mundo, y ahora dio al salto a la pelea estelar de 30 contrincantes.

En Royal Rumble, vale señalar, 30 luchadoras ingresan por turnos al ring y se eliminan arrojándose por encima de las cuerdas. Para ganar, hay que ser la última que queda en pie en el cuadrilátero.

Stephanie Vaquer inició el combate como peleadora número 24 y, si bien se hizo notar los minutos que estuvo en el ring, finalmente fue eliminada por Nia Jax.

La chilena, por momentos, hizo alianza con la campeona de NXT, Giulia, momento que la WWE destacó como el futuro de la lucha libre femenina.

La ganadora de la “batalla real” femenina fue Charlotte Flair, la número 27 en ingresar al cuadrilátero. La “Reina”, además de asegurarse una lucha por un título mundial en WrestleMania, se convirtió en dos veces campeona del evento.

The FUTURE is NOW!#RoyalRumble pic.twitter.com/7piGe9V3WR

— WWE (@WWE) February 2, 2025