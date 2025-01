Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La luchadora chilena Stephanie Vaquer continúa su ascenso en WWE, consolidándose como una figura prominente en la división femenina de NXT. Tras ganar un \'Fatal Four Way\' al derrotar a Kelani Jordan con su movimiento final, el package backbreaker, Vaquer se enfrentará a Shotzi en su próximo combate. La vencedora de esa contienda buscará disputar el título contra la actual campeona norteamericana de NXT, Fallon Henley. Con experiencia previa en empresas como New Japan Pro-Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre, Vaquer firmó con WWE en julio de 2024, consolidando así su carrera en la lucha libre profesional.