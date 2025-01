La Selección de Brasil no pudo romper los pronósticos y cayó eliminada en los cuartos de final del Mundial de Balonmano, tras perder este miércoles por 33-21 ante la todopoderosa Dinamarca que dio un nuevo paso hacia la conquista de su cuarto título consecutivo.

Tras sorprender a potencias de la talla de Noruega, Suecia o España, el conjunto sudamericano soñaba con el más difícil todavía: vencer a un equipo danés que a día de hoy parece varios escalones por encima de todas.

Tal y como pudo comprobar el conjunto brasileño en un primer cuarto de hora de juego, en el que los de Mateus Tatá sólo pudieron anotar tres dianas, incapaces de encontrar el más mínimo resquicio en el entramado defensivo del equipo nórdico.

Problemas ofensivos que sirvieron de combustible al veloz juego de contraataque del conjunto danés, que de la mano del extremo Emil Jakobsen se situó con una renta de siete tantos (10-3).

Una diferencia que pareció destensar a los jugadores nórdicos, lo que permitió a Brasil, liderado por el lateral Vinicios Angelo, autor de cuatro dianas en la primera parte, reducir su desventaja a sólo tres goles (15-12) al llegar el descanso.

Este receso no pudo sentar mejor a la selección danesa, vigente campeona olímpica, que salió dispuesta a demostrar en la segunda mitad el porqué de su condición de mejor equipo del mundo.

Una tarea en la que se empleó a fondo el guardameta Emil Nielsen, elegido mejor jugador del encuentro, que se encargó de acabar con sus intervenciones con cualquier posibilidad de sorpresa del conjunto brasileño.

Pero Nielsen, que cerró el choque con un espectacular 45% de paradas, no fue el único problema de los sudamericanos, que asistieron al despertar en la segunda mitad de Simon Pytlick y, sobre todo, de Mathias Gidsel.

El lateral derecho danés (considerado por no pocos como el mejor jugador del mundo) no sólo afinó su puntería, sino que dio toda una exhibición de cómo encontrar siempre al compañero mejor situado, como atestiguaron los seis goles y ocho asistencias con los que concluyó el encuentro.

Estas cifras permitieron a Dinamarca situarse a falta de ocho minutos para la conclusión con una renta de trece goles (31-18) que acabó definitivamente con el sueño mundialista de Brasil, que ya hizo historia con su presencia en los cuartos de final.

Todo lo contrario que el equipo danés, que se medirá el próximo viernes en las semifinales con el vencedor del duelo entre Alemania y Portugal.

Brazil's inspiring journey comes to an end, as Denmark remain unstoppable on their way to defend their world crown 🇩🇰 Eighth semi-final in ten editions for the Danes 🔥#inspiredbyhandball #CRODENNOR2025 pic.twitter.com/ydgwIcjy5f

— International Handball Federation (@ihfhandball) January 29, 2025