Los Miami Dolphins, una de las franquicias con más historia de la NFL, ha sido designada como el equipo que jugará en la próxima temporada 2025 en el Estadio Santiago Bernabéu un partido de la prestigiosa liga estadounidense de fútbol americano, la NFL.

“El equipo designado para este partido es uno de los más populares a nivel global, una franquicia y una ciudad icónicas. Tiene dos Super Bowl, es el único que estuvo toda la temporada sin perder, en 1972, y también pionero internacional”, señaló Brett Gosper, director de Europa y Asia Pacífico de la NFL, encargado de hacer el anuncio oficial en el estadio del Real Madrid.

Hace casi un año, la NFL anunció el acuerdo con el Real Madrid para ampliar su estrategia de expansión por todo el mundo y llegar al mercado español en 2025, confirmando que el Estadio Santiago Bernabéu sería el elegido para acoger el primer partido de la Liga Estadounidense de fútbol americano en España.

El rival de los de Florida se conocerá en primavera, cuando se desvele el calendario oficial.

El propietario del equipo es Stephen Ross y su director ejecutivo es Tom Garfinkel, que con motivo del anuncio de este viernes declaró que están “encantados de jugar el partido inaugural de la NFL en España: un país de rica historia, tradición y pasión y hogar de una vibrante afición de los Dolphins“.

“Con la sinergia única entre Miami y Madrid, creemos que esto es sólo el comienzo para nosotros en este increíble territorio y esperamos llevar la emoción y la comunidad del fútbol americano de los Dolphins a España en 2025 y más allá”, añadió el CEO de los Dolphins, que habitualmente juegan como locales en el Hard Rock Stadium -alrededor del cual se disputa el Gran Premio de Miami de Fórmula 1-.

