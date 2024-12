Una chilena que se encuentra brillando con luz propia y elevando a lo más alto de Japón el nombre del país es Benita Elgueta Saldias, luchadora más conocida como Akari, exponente nacional que se consagró campeona en la modalidad pareja junto a Crea- de Pure-J.

Un nuevo título para la chilena, quien llegó hace un par de años a suelo nipón y gracias a su esfuerzo, perseverancia, garra y lucha por intentar salir adelante, ha logrado hacerse un nombre dentro de la lucha en Japón.

El último triunfo que consiguió Akari se consumó hace algunas semanas, luego de alcanzar el triunfo, título y cinturón junto a Crea- de Pure-J, luego de quedarse con él galardón en Korakuen Hall de Tokio.

Akari, llegó a Japón en 2018 y desde ese entonces, se ha pulido en el estilo de pelea para brillar en suelo nipón, donde combina el ‘Pururesu’ (lucha libre en Japón) y las maniobras que se ven en la lucha libre internacional.

Hace más de un año, BioBioChile contactó a Akari para dar a conocer su historia al país y ahora, luego de su segundo título, el presente medio volvió a comunicarse con la chilena para comentar su presente de gloria en Japón.

-¿Cuánto ha cambiado tu panorama en Japón desde la última vez que hablamos?

El reportaje que me hicieron me ayudó mucho, pero harto ha cambiado desde la última vez que hablamos. He tenido varias luchas, victorias y también derrotas y son esas cosas con las que uno más aprende.

Esa rabia del momento uno después la transforma en sabiduría y es lo que me ha servido para el futuro, para conseguir victorias como la último y mi segundo cinturón.

Intenté quedarme con este cinturón dos veces antes, esto debido a que es el cinturón más importante de mi empresa y perder las primeras veces fue frustrante. Pero ahora, cuando alcance esta victoria, le encontré sentido a todo el camino que tuve que pasar para llegar a este punto.

-¿Cómo se llama tu compañera y cómo la conociste?

Yo llegué en diciembre de 2018 a Japón y me quedé a vivir en el Dojo. Ahí fue donde logré conocer a Crea, mi actual compañera. Ella había querido entrar antes, pero todavía estaba en la escuela en el momento en que yo llegué, entonces tenía contacto con la empresa en sí, pero todavía no entraba.

La conexión con su compañera

Se vino a vivir al Dojo y ahí fue cuando nosotras empezamos a vivir juntas, porque claro, nosotros íbamos a vivir un tiempo en el Dojo y después nos íbamos, cada una se iba a poder, como entre comillas, independizar aquí en Japón.

Entonces empezamos a vivir juntas al principio, o sea, yo no hablaba nada japonés, obviamente ella nada de español y era como todo muy raro, mucho silencio, pero de a poco nos fuimos soltando, fuimos hablando.

Ella también empezó a aprender un poco de español y comenzamos a hacer conexión. Yo la sentía como mi hermana menor.

Luego vino la pandemia y no logramos la meta de independizarnos porque era imposible por la pandemia, tanto porque acá no había mucho evento, era todo muy difícil y terminamos viviendo juntas casi cuatro años.

Entonces se creó una conexión única, como una amistad casi de familia.

Tengo ese tipo de relación como que fuera mi hermana, entonces creo que eso fue algo como muy importante para armar esta dupla, porque fueron años de amistad, años de de de vivir juntas, de crear una conexión y después eso también llevarlo al ring y creo que por eso terminó todo, con un final siendo las dos campeonas.

-¿Te sientes querida en Japón? ¿Has sentido envidia en el deporte que practicas?

Me siento muy querida en Japón. Obviamente el apoyo es más intenso cuando estoy luchando y la gente me grita o también me envían mensajes por las redes sociales.

Eso si, a los japoneses le da mucha vergüenza venir donde estoy yo. Les da vergüenza porque a veces vienen y como no hablo japonés, le da vergüenza que no podamos hablar.

Algunas fans me dijeron que mucha gente quiere venir a hablar conmigo, pero les da vergüenza porque no nos entendemos bien y porque ellos son muy vergonzosos.

Pero sí he sentido mucho el apoyo, sobre todo cuando yo tenía luchas por cinturón, no solo por este cinturón, por otros cinturones que disputé anteriormente.

Siempre me apoyan mucho, lo siento, me siento muy querida por ellos.

Eso sí, tengo que admitir que he tenido problemas por envidia, gente que se pone envidiosa de que venga desde afuera, pero igual pasa. No es nada que interrumpa lo que hago.

Obviamente se sabe que hay envidia, se siente en el ambiente, pero uno tiene que ignorarlo.

Otra chilena que también está brillando en la lucha libre, pero en Estados Unidos es Stephanie Vaquer, a quien Akari conoce muy de cerca.

-¿Qué opinas de Stephanie Vaquer, la chilena que está compitiendo en la WWE?

A Stephanie Vaquer la conozco de cerca. Empezamos en el mundo de la lucha libre juntas en San Antonio.

Su relación con Stephanie Vaquer

Ese fue nuestro primer contacto con la lucha. Ambas nos enfrentamos en el primer combate. Fue algo muy motivante para mi.

Después ella tomó un camino hacia México y yo me vine a Japón, así fue como nuestros caminos se fueron dividiendo, pero yo siento que cumplió su objetivo, su sueño, que era estar en WWE.

Ella siempre dijo que quería llegar a WWE y ahí es donde está y y feliz por ella, le deseo lo mejor.

Logró el sueño de muchos, logró el sueño de ella y la felicito por eso.

-¿Qué opinas sobre el deporte de la lucha libre y que más chilenos y sobre todo mujeres, se animen a competir?

La lucha libre es un deporte maravilloso, pero obviamente, como todas las cosas, no es para cualquiera.

O sea, en la lucha se necesita tanto capacidad física y mental. Son muchas cosas y sobre todo si uno va a países profesionales como ya sea México, Japón, Estados Unidos, eso es otra cosa.

Lo que yo recomiendo es que si hay gente realmente en Chile le gusta esto, no se quede ahí y salga del país.

Si realmente quieres conseguir y lograr algo tienen que salir del país, ya sea si le gusta el estilo americano, el estilo mexicano, el estilo japonés, tienen que salir y no quedarse ahí, porque en realidad en Chile no, no hay cultura y es difícil que en estos años como que se pueda cambiar la historia de que haya como mucho fan de lucha.

Al que quiera destacar le digo que vayan afuera, salgan, salgan a aprender afuera, porque creo que es lo más importante, además de tener autocrítica y ser humilde, creo que eso es lo más importante en este deporte.

Por otra parte, también habló de la relación que ha tenido a lo largo de su estadía en Japón con la embajada de Chile, quienes últimamente han estado en contacto con ella y más tras su segundo cinturón en la lucha libre nipona.

-¿Desde Chile te han contactado para ofrecerte apoyo (embajada o del país?

Yo invité a los de la Embajada de Chile acá en Japón y vinieron, pero no de inmediato.

Yo lo había invitado dos veces antes, pero las dos veces justo habían elecciones en Chile, entonces era difícil para ellos venir.

Cuando lograron ir y verme en vivo, vieron como estaba la gente, el apoyo y como me gritaban y alentaban.

Fue ahí que me invitaron a la embajada, tuve una reunión y me felicitaron, además de ofrecerme su apoyo en todo lo que necesitara. Me dijeron que ellos estaban para ayudarme y me sorprendió mucho.

-¿Cómo cierras este año y cuáles son las metas para el 2025?

La verdad es que este respectó a la lucha libre no había sido un buen año. Estaba muy triste por distintas cosas, entre ellas, perder varios intentos de cinturones, varios torneos. Había sido muy triste, pero de verdad esto fue cerrar el año de manera maravillosa.

Mi sueño este año era tener algún cinturón. Ese era mi objetivo y terminar el año con un cinturón junto a Crea. Creo que es la mejor forma de terminar el año y y va a ser la mejor forma de empezar el 2025.

Los principales objetivos, obviamente será defender este cinturón con Crea lo que más se pueda y también quien sabe, salga algún viaje al extranjero y ganar cinturón en otra empresa, o ir a Chile con mi compañera.

Pueden pasar muchas cosas, pero yo voy a hacer lo mejor que pueda, pero a la vez también me voy a dejar sorprender.

-¿Algún mensaje para quienes lean tu historia?

Hoy voy a decir lo que siempre digo, pero no me voy a cansar de decirlo, porque para mí este es mi objetivo, mi mensaje, siempre más allá que a la gente le guste o no la lucha.

“Que la gente luche por sus sueños”

Yo quiero que la gente vea mi historia y diga ‘uy, si la Akari lo intentó, tenía un sueño que se veía tan imposible. ¿Por qué yo no?

Quiero que la gente viendo mi historia se motive a querer luchar por sus sueños, a querer intentarlo.

Muchas veces la gente se mide mucho por la presión social, lo que dicen sus alrededores, lo que dirá su familia, los demás, y lo más importante es lo que uno quiere hacer, lo que a uno le gusta, las metas de cada uno personales. A veces no necesariamente la familia va a querer, a veces la familia va a querer ver más el bien económico que el bien mental muchas veces.

Lo importante en la vida es ser feliz, sobre todo en estos tiempos, cuando los problemas mentales, los problemas que hay gente con depresión son tantos, netamente porque es gente infeliz que no está haciendo lo que quiere, no está haciendo lo que desea, sino lo que le imponen.

Y mi mensaje es que la gente luche por sus sueños y que lo intente.