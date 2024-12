El chileno Joaquín Niemann se impuso este sábado en el Saudí International, último torneo del circuito asiático disputado en el Riad Golf Club, tras un reñido desempate en el que superó al australiano Cameron Smith y al joven estadounidense Caleb Surratt, de 20 años.

Niemann cierra así la mejor temporada de su carrera con un trofeo dotado con un millón de dólares para el campeón que le ha permitido también adjudicarse la clasificación de las Series Internacionales. Su triunfo llegó gracias a un birdie en el segundo hoyo de desempate, en el que sus rivales fallaran los suyos desde muy cerca y se quedaron con la miel en los labios.

Previamente los tres finalistas, que terminaron sus respectivos recorridos empatados a 21 golpes bajo el par del campo, hicieron birdie en el primer hoyo del desempate al que se había llegado después de que Niemann y Surratt, emparejados en el último grupo, hicieran inesperadamente bogey en el hoyo 18, lo que les empató con Smith y prolongó el desenlace del torneo.

El chileno llegó a la última jornada como líder con un golpe de ventaja y cerró su participación con un 67 bajo par, mientras que Surratt hizo este sábado un 66 y Smith, que parecía descartado para el triunfo final, necesitó 62 impactos. Los tres igualaron en cabeza con 263 golpes.

“Hoy fue un buen día. Caleb y yo jugamos muy bien y es una forma muy buena de terminar la temporada. Estoy muy emocionado por lo que viene la próxima temporada en la LIV y espero entrar en algunos Majors“, explicó Niemann tras su triunfo en unas declaraciones facilitadas por la organización.

Se trata de la segunda victoria de la temporada en Arabia Saudita del chileno, que ya se adjudicó el LIV Golf Jeddah en marzo, poco después de ganar el LIV Golf Mayakoba. Su éxito implica que ningún jugador del Circuito Asiático ascienda a la LIV en 2025, ya que solo el mejor jugador obtenía una plaza y Niemann ya participa en dicha competición.

