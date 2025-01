Morris Bradshaw, receptor campeón en los Super Bowls XI y XV con los Raiders, falleció la edad de 72 años, informó el equipo a través de una nota de prensa.

“Con profunda tristeza la familia de los Raiders lamenta la pérdida de Morris Bradshaw, exjugador, administrador y un apreciado amigo de toda la nación Raider. Las oraciones y las más profundas condolencias están con toda la familia, compañeros de equipo y amigos de Morris en este momento”, lamentó el equipo.

Bradshaw fue un receptor e importante miembro de los equipos especiales que formó parte de los entonces Oakland Raiders, que pelearon palmo a palmo con los Pittsburgh Steelers por la supremacía de la NFL en los últimos años de la década de los 70 y primeros de los 80.

With deep sadness, the Raiders Family is mourning the loss of Morris Bradshaw. pic.twitter.com/XZF5MySNzh

