El atentado ocurrido en Nueva Orleans en las celebraciones de Año Nuevo, en el que 15 personas murieron y se registraron al menos 35 heridos tras un atropello masivo, sigue remeciendo a Estados Unidos.

En las últimas horas, una estrella del equipo de fútbol americano de la ciudad, Cam Jordan, hizo un importante donativo a un fondo de víctimas para los afectados por el ataque terrorista.

El ala defensiva de los Saints de Nueva Orleans donó 25 mil dólares (22 millones de pesos) al “Fondo de Tragedia del Día de Año Nuevo”, impulsado por la Fundación GNO y la alcaldía de la ciudad del estado de Luisiana.

“Por favor, consideren aportar para ayudar a las familias de quienes perdieron la vida y a quienes resultaron gravemente heridos”, clamó la estrella de la NFL en sus redes sociales.

I am joining @GNOFoundation and the @CityOfNOLA by donating $25,000 to the New Year’s Day Tragedy Fund to support victims of the attack. Please consider donating to assist the families of those who lost their lives and those who were severely injured.

Donate to help those… pic.twitter.com/wEV9MXiMFe

— Cam Jordan (@camjordan94) January 2, 2025