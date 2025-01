Una insólita noticia está protagonizando el atleta y medallista olímpico estadounidense, Fred Kerley, brillante exponente de los 100 metros planos que fue detenido con escándalo en Miami, luego de que se implementara una pistola táser para inmovilizarlo.

Las escenas se produjeron en Miami, luego de que el velocista y plata en los 100 metros en Tokio 2020 y bronce en París 2021, campeón del mundo en Eugene 2022 y oro en 4×100 en Budapest 2023, fuese acusado de violentar a integrantes de la policía en suelo estadounidense.

Según fuentes policiales a las que tuvo acceso MARCA, Kerley se acercó a un grupo de oficiales para consultarles por una intervención que se estaba realizando a un auto que estaba cerca suyo.

No obstante, según los relatos, su tono de voz comenzó a cambiar volviéndose cada vez más agresivo y lentamente empezó a encarar a los oficiales.

Posteriormente, se habría puesto en “posición de lucha”, momentos en que más policías intervinieron e incluso, pidieron refuerzos.

Fue ahí donde la situación se volvió cada vez más complicada y uno de los oficiales sacó su pistola táser para propinarle una descarga eléctrica, inmovilizarlo y a su vez, esposarlo para detener el problema.

Problemas para un atleta y velocista que supo ganar el oro en 4×400 en Doha 2019, la plata en Londres 2017 y bronce individual también en 400 metros en Qatar 2019, pero que ahora tendrá que pasar el control policial y declarar qué lo llevó a reaccionar de esa manera para sufrir una descarga eléctrica.

Here is the body cam footage of Fred Kerley 🇺🇸 being arrested.

On her Instagram stories, Cleo Rahman, also known as DJ Sky High Baby, shared another angle of the Fred Kerley altercation with police from last night in Miami.

Bodycam footage of the arrest has already been published by local news and TMZ. pic.twitter.com/IdRgmlLpA9

— Chris Chavez (@ChrisChavez) January 3, 2025