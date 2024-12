El ajedrecista noruego Magnus Carlsen fue readmitido en el Mundial de partidas rápidas que se disputa en Nueva York, Estados Unidos, tras ser expulsado por llevar jeans.

Amparándose en la norma de vestimenta, el árbitro jefe le multó primero con 200 euros y posteriormente le instó a cambiarse de ropa para poder tomar parte en la siguiente ronda. El nórdico no aceptó e indicó que lo haría un día después, por lo que finalmente se cumplió con lo avisado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

“Me comentaron que tenía que cambiarme en ese momento y a esas alturas ya era un poco una cuestión de principios para mí… Soy demasiado mayor a estas alturas para preocuparme mucho por estas cosas si eso es lo que quieren”, dijo el cinco veces campeón del mundo.

Finalmente, Carlsen se sentará de nuevo a la mesa tras llegar a un acuerdo con la FIDE. “Para acortar la historia: jugaré al menos un día más en Nueva York. Y si lo hago bien, otro día más”, indicó el ajedrecista de 34 años.

“Después de hablar con Arkady Dvorkovich (presidente de la FIDE) tras el incidente, y Turlov (principal patrocinador), sentí que podíamos mantener una conversación fructífera, por lo que decidí jugar. Me encanta el ajedrez relámpago. Quiero darles a los aficionados la oportunidad de verme jugar. Puede ser la última vez, quién sabe”, agregó.

Incluso, Carlsen ironizó luego en redes al escribir: “Definitivamente creo que mañana usaré jeans“.

La FIDE aprobó así un enfoque más flexible para el vestuario durante los Campeonatos Mundial de Rápidas & Blitz, que permitiría pequeñas desviaciones en la norma oficial durante los eventos.

FIDE is pleased to confirm that Magnus Carlsen will participate in the FIDE World Blitz Championship.

Speaking to Levi Rozman from “Take, Take, Take” at the playing venue on Wall Street, Carlsen said: “I am playing at least one more day here in New York and, if I do well,… pic.twitter.com/fvFJi2w970

— International Chess Federation (@FIDE_chess) December 29, 2024