Desde la Arena Kingdom de Riad, Arabia Saudita, se vivió uno de los combates más emocionantes de los últimos tiempos, protagonizado por Moses Itauma, de tan sólo 19 años, que venció al australiano Demsey McKean y reafirmó su dominio en los pesos pesados con un tremendo nocaut.

El joven nacido en Eslovaquia demostró todo tipo de habilidad, velocidad y contundencia al derribar fácilmente a McKean de 34 años, uno de los más veteranos del boxeo profesional.

Utilizando potentes derechas al rosto y golpes al cuerpo, el juvenil logró romper la defensa del australiano y lo derribó, dejándolo dos veces en la lona tan solo en el primer asalto.

Tanto fue el poderío que la pelea debió culminar en apenas 1:57 minutos del primer round, ya que el equipo de McKean decidió parar el fuego porque su peleador no logró recuperarse.

Con este triunfo, el joven pugilista sigue mejorando su gran récord: 11 victorias y 0 derrotas, incluyendo 9 nocauts, siendo 7 de ellos en el primer round, una auténtica joya del boxeo.

Moses Itauma es muy consciente de su potencial y tiene un récord entre ceja y ceja que no lo deja por dormir por las noches: desea ser el campeón mundial de peso pesado más joven de toda la historia del boxeo.

Este hito lo tiene Mike Tyson, quien lo logró al ser campeón con tan sólo 20 años, 4 meses y 21 días.

“Mirando las fechas y haciendo matemáticas, es muy factible. Creo que puedo hacerlo”, había comentado el boxeador en declaraciones pasadas.

