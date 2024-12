Los Angeles Chargers vencieron este jueves 34-27 a los Denver Broncos en el inicio de la semana 16 de la temporada 2024 de la NFL, en un partido donde se registró la jugada más extraña que se ha visto en la liga.

Según Claro Sports, se trata de una “fair catch kick”, o patada de recepción libre, que le puso fin a la primera mitad del partido.

Lo insólito de esta acción es que no se registraba una jugada así desde 1976 y, de paso, rompió el récord de 52 yardas que databa de 1964 y pertenecía a Paul Hornung de los Green Bay Packers.

En una jugada “fair catch kick”, un equipo puede ejecutar un intento de gol de campo desde la línea de golpeo en la siguiente jugada después de una recepción libre, algo que realizó Chargers.

En esta jugada la formación es abierta, con los defensivos sin poder moverse hasta que el pateador conecta el balón, colocados a 10 yardas de los ofensivos.

Los Chargers suman nueve triunfos y seis derrotas, treparon al segundo puesto del Oeste de la Conferencia Americana y se mantienen rumbo a los Playoffs de la NFL.

Understanding the rule the Chargers utilized on the fair catch / free kick 📝 pic.twitter.com/RsHUj06jYm

— NFL (@NFL) December 20, 2024