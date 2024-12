Comenzó como un sueño lejano y ahora empieza a aparecer como una realidad. La Misión JJOO de Santiago 2036 arrancó en julio pasado con una reunión clave del ministro Jaime Pizarro y el COCh con el Comité Olímpico Internacional.

Y eso no es todo. La candidatura de Chile para albergar una futura edición de la cita de los cinco anillos cumplió en noviembre un importante hito. El Mindep y el Comité Olímpico de Chile expusieron frente al mismísimo presidente del COI, Thomas Bach, en Suiza.

El ministro Pizarro habló con BioBioChile durante la Gala Olímpica 2024, respondiendo un par de consultas sobre la aspiración nacional de organizar la máxima cita del deporte mundial.

“Ha sido un buen avance”

Consultado por la cita clave con el timonel del Comité Olímpico Internacional, el jefe de la cartera declaró que “fue un paso más. Vivimos toda la etapa de los diálogos continuos previos a París 2024, tuvimos reuniones online con la comisión y luego enfrentar esta etapa, con la visita directamente en la sede del COI y con la comisión. Ha sido un buen avance”.

“El avance se da respecto de la presentación que se ha llevado adelante, respecto de los puntos que nos pidieron enfatizar y lógicamente ahora seguiremos muy atentos. Ya se nos ha manifestado que habrá una próxima convocatoria, con otra especificidad dentro de ese requerimiento, así que seguimos avanzando”, complementó.

En la misma línea, el secretario de Estado señaló a este medio que “asistimos junto al presidente del COCH (Miguel Ángel Mujica) y su equipo. Ha sido muy gratificante y nos iremos preparando para las etapas que vienen, para dar las respuestas que correspondan”.

Respecto a si los pasados Juegos Panamericanos, como también los históricos oros de Francisca Crovetto y Katherinne Wollermann en París 2024, aparecen como un plus en la candidatura, Pizarro admitió que son una fortaleza y reveló otros puntos importantes a considerar.

“La experiencia de Santiago 2023, la asistencia del público, el desarrollo deportivo, la expresión deportiva, lo que los deportistas han podido exhibir en París, tanto en los deportes convencionales como paralímpicos, son elementos valiosos sin lugar a dudas”, señaló.

“Si a eso le sumamos el tema de las características territoriales de nuestro país, la diversidad de espacios que pueden ser habilitados. Ya hemos visto que ahora ya no es el énfasis en la construcción de grandes recintos, sino más bien en la distribución y la utilización de espacios temporales. Así que es un paso significativo, que con lo deportivo se ha ido robusteciendo”, añadió.

“Hay miradas diversas en esa materia”

Recientemente, la destacada exdeportista y actual diputada de la República, Erika Olivera, puso paños fríos a la aspiración chilena de tener en 12 años más unos JJOO. “Hay que trabajar mucho. Nos falta avanzar en muchas cosas”, señaló a BBCL.

Incluso, la cinco veces maratonista olímpica (1996, 2000, 2004, 2012 y 2016) apuntó que el mejorar las condiciones de los deportistas nacionales asoma como un punto fundamental si se quiere organizar unos Juegos.

Frente a esto, el campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo en 1991 indicó que “probablemente hay miradas diversas en esa materia. No me cabe ninguna duda que hay disciplinas donde nuestro país ha logrado posicionarse de muy buena forma, con buenos resultados. Tener medallas olímpicas, diplomas olímpicos, no cabe duda alguna que es estar en lo más alto del rendimiento”.

“La idea es ampliar ese abanico, tener más disciplinas y más competitivas. Esto aparece como un lindo desafío, pero creo que hay espacios que pueden seguir desarrollándose y por eso es muy importante la experiencia de los Juegos Panamericanos, porque muchos más jóvenes y niños se han estimulado con nuevas disciplina; hemos visto como el básquetbol 3×3, el BMX Freestyle han ido creciendo, han ido logrando nuevos espacios y eso me parece que es muy valioso si uno también lo tiene que proyectar hacia tener una población mucho más activa, por un lado, pero también tener presencia en el alto rendimiento”, cerró la autoridad.