Llegó de sorpresa, ganó y se ilusiona con más. Diego Díaz, seleccionado chileno de trail, fue uno de los vencedores más destacados el último fin de semana en Vulcano Ultra Trail 2024.

El ‘Decco’, como es conocido, arribó a Puerto Varas y su presencia inesperada llamó la atención. “Es que me decidí a venir al final”, admitió entre risas a BioBioChile, especificando que “me vendió el ticket una alumna de mi club que no podía venir, así que ahí aproveché”.

Y es que Díaz es una figura reconocida en la disciplina de corridas en montañas. “He ido a dos mundiales de trail, el primero en Tailandia y el año pasado fuimos a Austria con la selección. El nivel es durísimo muy bueno los europeos sobre todo”, detalla.

Al ser consultado por su presencia en Vulcano, el deportista explicó que “vine por primera vez para acá (a Puerto Varas), así que aprovechamos de conocer y corremos. En realidad quedé maravillado, era tan, tan bonito el circuito”, agregó.

“Nos pasamos en una parte en dirección al volcán, donde había mucha roca, era muy técnico, la verdad es que no me esperaba que fuera así. Me habían dicho que era técnico, pero no pensé que tanto. Fue muy trabado, medio resbaloso como llovió los días previos, pero de ahí en adelante, ya era sendero”, destacó.

Sobre su triunfo en 15K, categoría sprint, Díaz sostuvo que “quise aprovechar de ir fuerte, venía al menos un seleccionado argentino también que estaba corriendo conmigo y salimos a pegarnos unos palos al principio y de ahí, por suerte, me pude distanciar y sacar diferencias. Le puse mucho mucha energía en la primera mitad” y después ya al final venía acalambrado, pero de todas maneras igual salió buen tiempo”.

El profesor que se ilusiona con otro Mundial

Diego Díaz, profesor de educación física de profesión, dejó los colegios para dedicarse a su especialidad. El trail, además, lo combina con entrenamientos especializados que imparte.

“Tengo mi club también (Atletico Rumbo Runners), hago entrenamientos personalizados y también soy seleccionado nacional de trail, así que igual entreno harto todos los días”, resaltó.

De cara a un nuevo proceso con La Roja del trail, Díaz remarcó que “esperemos que hagan una de nuevo, porque no hicieron este año, pero ya el próximo año, con un cambio de directorio en la Federación al parecer, un objetivo va a ser salir a competir afuera”.

“El próximo año mundial de trail (en España), se hace cada dos años. Eso sí, mi objetivo es primero el Nacional, que no han dado fecha todavía, y especializarse en la sprint. Vamos a hacer una buena preparación en verano para llegar firme en esa fecha”, cerró el atleta nacional de mejor resultado en Austria 2023. Quedé contento esa vez, pero la idea es ir nivelando hacia arriba, con los demás”.