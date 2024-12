Llegó casi de improviso, y se quedó con la ‘medalla de oro’. Andrés Sanhueza, corredor oriundo de Santiago, dio el batacazo al ganar Vulcano Ultra Trail 2024 en la distancia de 35 kilómetros.

Y es que el atleta recibió la invitación a participar prácticamente sobre la hora. “Me dijeron el lunes de Salomon y quise venir porque acá vienen los mejores corredores de Chile”, reconoció a BioBioChile.

“Esta carrera no la tenía en mi calendario… me habían dicho que era un sendero muy técnico, así que me inscribí. Gracias a los entrenamientos y todo se dio una carrera a la perfección”, destacó.

“La planifiqué muy bien, agarré la punta en el kilómetro 1 y nada, no la solté hasta ganar”, agregó el deportista de 32 años.

Sanhueza, que acabó el recorrido en 4 horas, un minuto y diez segundos, resaltó sobre su experiencia en Puerto Varas que “el terreno es muy técnico. Muy, muy técnico. Las bajadas sobre todo. Las subidas también, con mucha arena volcánica y lo bueno es que me sentí bien toda la carrera”.

“Generalmente, yo fallo siempre porque me dan calambres, y esta vez no me dieron. Llegué enterito a la meta”, complementó con una sonrisa.

Un día a día en la feria y una emotiva dedicatoria tras triunfo

La alegría de Andrés fue mayúscula por su victoria. Sobre todo, porque este 2024 fue complicado para él en el ámbito deportivo, con lesiones y problemas musculares que no le dieron mayor continuidad.

“He corrido muy poco este año y siempre me gusta meterme en los podios. Este año no lo había logrado, no había metido ningún podio y yo venía, yo le dije a mis amigos, ‘voy a ir a ganar, voy a ganar esta carrera’. A mi familia también le dije que venía a ganar, así que igual este triunfo es para ellos, porque confían en mí”, acotó a BBCL.

Para Sanhueza la victoria también es un premio a su esfuerzo. “Yo trabajo en Santiago, soy emprendedor. Tengo un negocio que se llama la feria. De lunes a viernes me levanto cuatro y media de la mañana. Voy a Lo Valledor, a la Vega, a cargar, a comprar fruta, trabajo hasta las 2:00 de la tarde y después en la tarde, cinco o seis, hago dos horas de cerro y también como una hora de preparación física”, explicó.

En cuanto a lo que viene, el campeón de Vulcano 35K sostuvo que “seguir entrenando y ahora ya pensando en el 2025. En abril voy a ir a correr a Argentina, a Catamarca, que también vamos con todo a ganar y a dejar la bandera de Chile lo más alto”.

“Siempre fui rápido, pero nunca lo exploté hasta los 27, que empecé a meter cerro y desde ahí que ya ahora es un estilo de vida, me apasiona mucho… Mis vacaciones son en torno al trail, he salido de Chile para correr, así que muy contento”.

Finalmente, visiblemente emocionado, Andrés Sanhueza realizó una “especial dedicatoria a mi primo que se murió, me acordé de él cuando corría (junto al lago) al ver el agua, las rocas. A él le gustaba harto pescar, así que esto es para él”.