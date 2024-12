Denisse Ahumada fue en 2019 y 2020 la mejor ciclista chilena. De eso no hay duda. La mayor prueba es que logró estar entre las 100 mejores del ranking Mundial y gracias a ese esfuerzo, personal, nuestro país recibió un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio que se terminarían disputando un año después (2021) debido a la pandemia del Covid-19.

Lo que logró la oriunda de Hualañé, en la región del Maule, fue importante. Sin embargo, su dedicación no fue bien recompensada. En una decisión muy polémica en su momento, la Federación tomó el ‘boleto’ y decidió que el Head Coach tomara la última palabra.

Ahí se resolvió realizar un selectivo, en España, del cual Ahumada desistió participar, pues contaba con el antecedente que camino a Río de Janeiro 2016 ocurrió el mismo escenario con Paola Muñoz, sin embargo, esa vez se le dio a ella directamente el pasaje olímpico. “Dejé el cupo que tanto querían, y conservé la felicidad mental”, expresó en Redes.

Probablemente, ese fue el mayor desencanto de Ahumada con el ciclismo, si se considera el asisitir a unos JJOO como el mayor sueño de cada deportista del Mundo. Sin embargo, no sería el único. Después vino la pandemia y su disciplina prácticamente desapareció del mapa. Fue la gota que, para ella, rebasó el vaso.

Ahumada poco a poco fue dejando la especialidad. Se fue anotando a menos competencias, comenzó a entrenar sin ese amor que sentía antes. La decepción había hecho lo suyo y ya no había vuelta atrás.

Eso sí, para su alegría, en el horizonte apareció otra actividad que llegó casi sin querer a su vida y la acabó llenando. A tal punto, que lo disfruta lo más que puede en la actualidad: el trail running, también conocido como corrida de montaña.

“Cuando comencé en el trail running pensé que no era para mí”

En conversación con BioBioChile, en medio de su excelente participación en Vulcano Trail 2024, Ahumada contó cómo llegó de fortuna a este nuevo deporte que la encandila cada día.

“Cuando comenzó la pandemia se pararon todas las competencias de ciclismo, así que una manera de salir de esa rutina que llevaba era yéndome al cerro”, confidencia.

“Ahí vi una chica, que sigo por Instagram, que se llama Sofi Saphier y le pregunté que cómo se llamaba lo que ella hacía, porque ella corría en el cerro y sin pensar que me iba a responder, porque ella es súper famosa, me respondió y me dijo ‘esto se llama trail running’ y me empezó a enviar unas páginas y ahí dije, ‘Oh, genial"”, agregó.

En relación a lo mismo, Ahumada sostiene que “ahí empecé a conocer este mundo del Trail y de ahí que no he parado, y también todavía sigo conociéndome. Mira en el ciclismo me iba súper bien, pero cuando comencé a competir en el Trail sí, me fue bien, pero también conocí un nivel que dije wow. Esto es otra cosa y el tiempo y la paciencia me ha ido dando seguridad de llevar un cierto ritmo, de ir aumentando las distancias, pero ha sido un proceso lento”.

“Cuando comencé la verdad que dije ‘No, esto no es para mí’. Pero la paciencia me ha dado esa confianza y sí, tal vez esto me ayuda mucho, pero tampoco corro con el fin de imponerme ganar todo”, puntualiza.

El batacazo en Vulcano Trail 2024: “Sabía que era difícil, pero asumí el desafío”

Pero pese a que -como dijo- no busca ‘ganar todo’, lo cierto es que Denisse Ahumada ya suma varios triunfos en el circuito en los últimos meses. Y el último de ellos se registró precisamente en Vulcano Trail, una de las más exigentes del país.

La ahora exciclista fue la campeona de en la distancia de 21K femenino, y decimoctava de la general en esa misma división si suman los varones. Totalizó el trazado en 2 horas, 16 minutos y 16 segundos.

“Es la primera vez que estoy acá, y creo que no me voy a perder más una versión de Vulcano porque me gustó la naturaleza, el volcán me gustó, y la verdad que desde que llegué, desde que me subí al bus, acá disfruté de todo”, detalla a BBCL.

“La estadía en Puerto Varas, el retiro de Kits, el ambiente acá también que ha sido muy grato y no solamente para los corredores, sino que también para la gente que acompaña a los corredores, por ejemplo mi mamá le gustó un montón. La logística que hay también y lo entretenido porque hay competencias. Están llegando a cada rato los corredores y el paisaje, nada que decir”, profundiza.

Finalmente, junto con dedicar el triunfo a su madre, su mayor fanática, Ahumada se refirió a la posibilidad de seguir creciendo el trail y por qué no, internacionalizar su carrera: “La verdad por ahora quiero que se vayan dando las cosas sin dejar de disfrutar el nivel. Sí, es muy alto en el Trail, pero las puertas siempre abiertas para conocer mis límites”.

“Ahora, en este caso me invitó Salomon, sin compromiso, obviamente, pero si se da la instancia de seguir compitiendo en este nivel, feliz”, concluye.