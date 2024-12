Un día normal de Patricio Cavieres es trail por la mañana, y trail por la noche. Esa dedicación ha convertido al atleta, oriundo de San Bernardo, en uno de los grandes exponentes nacionales de la disciplina. Y por qué no decirlo, también en una de las grandes atracciones de Vulcano 2024.

Y es que el ‘Pato’, parte del Team Salomon, se tituló campeón en la edición 2023 de la competencia. Por ende, va por el bicampeonato. “Igual estoy nervioso”, reconoce a BioBioChile. “No es que tenga presión encima, pero sí está el desafío personal. Mi mayor objetivo es reducir el tiempo que he hecho los años anteriores”, agregó.

Su deseo constante por mejorar, lo llevó a esforzarse el doble previo a la carrera en Puerto Varas. “Este año me he preparado (más). He entrenado la utilización de bastones, estrategias de alimentación, para poder aumentar mi rendimiento y también jugar con eso de reducir el tiempo que he establecido antes”.

“Esa es mi propuesta, tratar de bajar el tiempo y tratar de acercarme a los tiempos de corredores internacionales. Es como la propuesta que tenemos mucho de los corredores en Chile, que es salir de Chile, correr a nivel internacional y codearnos con los mejores”, acotó.

“Hasta el momento no he salido, pero se presentó la posibilidad de correr en Ushaia en Argentina, el año siguiente. Así que ahí voy a estar en los 130K, aumentando un poco la distancia y tratando estar entre los mejores”, complementó.

Una vida cien por ciento trail

De cara a Vulcano Trail, Cavieres no tiene dudas en lo más complejo que tendrá que vivir. “La noche es la parte más difícil, porque la temperatura se reduce mucho. Las luces frontales van perdiendo durabilidad, entonces se recomienda siempre usar entre dos a tres frontales, en caso de que falle uno, tener otro de emergencia, y tener baterías extra”.

“Es muy importante eso, para poder tener un resguardo y algo que pueda ayudar en caso de que falle el frontal, además de la ropa de abrigo. Es fundamental tener una chaqueta buena. El año pasado se llegó a -15 grados un momento, y los corredores que no estaban preparados lo sufrieron, de verdad”, puntualizó.

En relación a un posible bicampeonato, Patricio admite que “si bajo el tiempo lo puedo ganar, y está esa ilusión”. Eso sí, destacó como m ás importante “dar una buena carera. Siempre le pido a Dios que me permita ser un corredor sano, y que me permita hacer una buena competencia, sin remordimiento, sin envidia, salir y sentirse libre corriendo”.

En otro tema, al ser consultado por su día a día, Cavieres resalta que “vivo rodeado del trail running. Despierto, tomo desayuno, salgo a entrenar, descanso un poco. Después estoy con los corredores que entreno en la tarde y noche. Mi gira es esto”.

“Soy entrenador de trail running, de dos teams: Mountain Running y Trail Chena”, destaca, haciendo hincapié sobre este último que “es mi equipo, los estamos formando y ya tenemos un año trabajando, se ha ido fortaleciendo. Siempre marco esa diferencia entre Santiago y San Bernardo. Soy sanbernardino, el Cerro Chena es ícono de San Bernardo, y toda la persona que conoce ese lugar, conocen el cerro, y en honor a eso el nombre del team”.