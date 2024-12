Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El legendario exboxeador nacional Martín Vargas denuncia un despido injustificado de la Municipalidad de Maipú, donde trabajó por 20 años impartiendo clases y talleres a niños. Según una carta citada por Chilevisión, Vargas fue informado a través de un mensaje de WhatsApp que no seguiría en el municipio por supuestamente no realizar actividades, lo que habría llevado a que no se le pagara su sueldo en noviembre. Además, relata que en la reunión donde se le comunicó su despido, sufrió burlas por parte de funcionarios municipales, situación que atribuye a secuelas de un accidente sufrido en mayo de 2024. A pesar de no buscar caridad, Vargas pide una oportunidad para seguir transmitiendo su experiencia a los jóvenes de Maipú con respeto y dignidad. La Municipalidad de Maipú, a través de un comunicado, se compromete a brindar ayuda económica sin obligarlo a realizar labores incompatibles con su estado de salud.