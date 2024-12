California, cuna del skateboarding, ha sido escenario de legendarios spots y parques como Los Ángeles y Santa Mónica, donde el skater Marcelo Jiménez, atleta Red Bull, ha destacado en competiciones. En su nueva hazaña, Jiménez filmó el documental "Arms Up" en solo 20 días, recorriendo seis ciudades icónicas de Estados Unidos para plasmar su talento en la calle, inspirando a otros skaters a perseguir sus sueños. El estreno de dicho documental se realizará en el aniversario número 30 de DC Shoes, con una competencia de skate donde se premiará el Best Trick con $1.000.000.

Conocida por ser el lugar de nacimiento y desarrollo de la cultura del Skateboarding, California alberga spots y parques icónicos como Los Ángeles, Santa Mónica, y Huntington Beach, que han sido escenario de innumerables videos y competiciones.

Marcelo Jiménez, atleta Red Bull, bien lo sabe, y ha participado de eventos allí y también ha usado esos suelos para entrenar, posicionándose en la escena mundial. En esta ocasión su visita estuvo motivada bajo la idea de plasmar en un video secuencias de sus trucos y saltos en lugares legendarios.

El documental titulado “Arms up”, fue filmado durante 20 días, tiempo inusual para recorrer seis ciudades, lo que normalmente tomarían cerca de un año para obtener el resultado logrado.

“Es un proyecto súper bonito. Fue un desafío bien grande: 20 días de filmación full skate… Un día me di cuenta que no tenía un video desenvolviéndome en Estados Unidos. Hace nueve años que voy y nunca había grabado en la calle, de donde viene el skate. Pude lograr un objetivo que hace tiempo atrás me había propuesto, eso me tiene muy emocionado y el resultado está increíble”, comentó el atleta.

En el video, Marcelo busca inspirar y rendir un homenaje a la cultura del skateboarding, recorriendo lugares que todo rider alguna vez desea patinar como San Diego, San Francisco, Santa Mónica, Los Ángeles, Huntington, Calabasas, demostrando que nada es imposible si trabajas por tus sueños.

El estreno será este sábado en el aniversario número 30 de DC Shoes, celebración que contará con muchas actividades, entre ellas una competencia de skate donde se premiará el BestTrick Open Hombres y Mujeres con $1.000.000 a repartir. Las entradas están a la venta.