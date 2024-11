El estadounidense Ryggs Johnston alcanzó al local Lucas Herbert en el liderato del Abierto de Australia de golf, torneo incluido en el DP World Tour, que se disputa en el Kingston Heath GC de Melburne, tras la disputa de la tercera jornada, mientras que el chileno Joaquín Niemann se situó a dos golpes.

Herbert perdió la ventaja de cuatro impactos con las que encaraba la sesión del sábado. Presentó una tarjeta al par del campo (72) para un total de 201, lo que permitió a Johnston igualarle en el liderato tras hacer seis ‘birdies’ en un recorrido empañado con un ‘doble bogey’ en el hoyo 14.

El norteamericano, cuyo nombre se debe al personaje Martin Riggs de Arma Letal protagonizado por Mel Gibson, reconoció que estaba teniendo “un poco de suerte esta semana”.

Here comes the reigning #AusOpenGolf champ 😮

Joaquin Niemann goes 8-under to bring himself right into contention for the final day 👏 pic.twitter.com/CnXpPQEZJ1

— Golf Australia ⛳️ (@GolfAust) November 30, 2024