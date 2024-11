La participación de la voleibolista estadounidense Blaire Fleming ha generado un fuerte debate sobre igualdad, inclusión y seguridad en San José State.

La mujer transgénero viene de marcar 24 puntos el pasado sábado en el dramático triunfo en cinco sets de las Spartans, el equipo femenino de voleibol de la Universidad Estatal de San José (SJSU), sobre Colorado State, resultado que le permitió asegurar el primer lugar de la Conferencia Mountain West.

Sin embargo, las aguas no han estado tranquilas en el plantel. El problema se originó cuando la segunda entrenadora Melissa Batie-Smoose fue suspendida tras presentar una denuncia donde acusaba a la universidad de trato preferencial hacia Fleming. Según la asistente, la ventaja física de Fleming compromete la seguridad de sus compañeras.

Y eso no es todo. Las propias compañeras de Fleming han presentado una demanda contra su equipo y la Conferencia Mountain West por permitirle jugar y, de paso, obtener una beca en detrimento de ellas mismas.

Alyssa Sugai, otra demandante, sostuvo que Blaire recibió una beca que originalmente le correspondía a ella y decidió poner fin a su carrera universitaria de voleibol al descubrir que Fleming es transgénero. Sugai alegó que esto le provocó una depresión severa.

Incluso, de acuerdo a medios estadounidenses, Batie-Smoose relató un incidente en el que Fleming, junto con Malaya Jones, de la Universidad Estatal de Colorado, habrían conspirado para atacar a una de las capitanas, Brooke Slusser, con potentes remates durante un partido.

La capitana apunta que Fleming ha lanzado remates a velocidades de hasta 130 km/h, lo que representa un riesgo para la integridad de las jugadoras rivales y sus propias compañeras de equipo.

Slusser, junto con varias otras jugadoras y ex jugadoras de voleibol universitario, argumentan en su denuncia que la Conferencia Mountain West está violando varias leyes de igualdad al permitir que la jugadora transgénero participe en el equipo.

Ese documento pide a la conferencia que reconozca que violó estas leyes y declare a los atletas biológicamente masculinos no elegibles para el deporte femenino, además de impedir que la atleta juegue en el próximo torneo de Mountain West que comenzará el 27 de noviembre.

Look at the power and height of this Male Player Blaire Fleming – from today's Iowa Hawkeyes vs. San Jose State women's volleyball game.

Is it fair for these women who have worked so hard to be dominated by a mediocre male player? @NCAAVolleyball @icons_women @WomenAreReals… pic.twitter.com/sk8Bpg13Aq

— Beth Bourne (@bourne_beth2345) September 6, 2024