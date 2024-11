El golfista chileno Joaquín Niemann brilló en el DP World Tour Championship de Dubai al finalizar en séptimo lugar con 279 golpes (-9), asegurándose el puesto N°25 en la ex gira Europea y una clasificación al próximo The Open Championship 2025 en Royal Portrush. Además, por su destacada actuación, Niemann se llevó a casa un premio de $198.615 euros, alrededor de 205 millones de pesos chilenos, mientras que el ganador Rory McIlroy se embolsó cinco millones de dólares.

Uno de los golfistas nacionales que ha irrumpido con todo en los circuitos al rededor del mundo es Joaquín Niemann, brillante joven de 26 años que brilla con luces propias en el deporte internacional.

El chileno, oriundo de Santiago, selló una excelente semana en el DP World Tour Championship que se disputó en Dubai, alcanzando el séptimo lugar de la competición con una tarjeta final de 279 golpes (-9), tras firmar 73 (+1) en el cierre del día domingo.

Un notable resultado que le brindó la posibilidad de finalizar en el puesto N°25 de la ex gira Europea y no tan solo eso, ya que también, clasificó a The Open Championship 2025 in Royal Portrush, último Major de la temporada que se avecina.

Sin embargo, las buenas noticias no terminan aquí para Niemann, ya que por lograr el séptimo lugar en el certamen disputado en Dubai, el chileno se embolsó la abultada cantidad de $198.615 euros, algo así como 205 millones de pesos.

Un ‘premio de consuelo’, pensando en que el ganador en tierras de Medio Oriente, Rory McIlroy, quien logró -15, se adjudicó un premio de cinco millones de dólares, cerca de 5 mil millones de pesos chilenos.