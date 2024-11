En septiembre de 2023 Cristóbal Cuevas Iborra atravesaba su mejor momento deportivo. El gimnasta, de 18 años, se coronaba campeón en salto del Sudamericano de San Carlos de Bariloche, en Argentina. Sin embargo, su sueño de seguir creciendo se desmoronó de un momento a otro. Según explica, por una discriminación arbitraria de quien era en ese entonces su entrenador, el exseleccionado chileno de la disciplina, Christian Bruno.

Los problemas en el binomio se habrían presentado -según Cuevas- después de coronarse en suelo argentino. Principalmente, cuando en noviembre de ese año el entrenador envió un mensaje al grupo de WhatsApp de gimnastas para actualizar las condiciones de trabajo, donde incluyó, además de la mensualidad habitual, un porcentaje de los premios obtenidos por los deportistas por concepto de medallas.

Ambos se tratarían de cobros adicionales, pues en su calidad de DT nacional Bruno estaba contratado a honorarios por IND y percibía, además, montos por cada gimnasta que contaba con beca Proddar. También ya era compensado por cada presea ganada. Eso hizo explotar a Cuevas.

“Es lo que yo considero correcto por concepto de premio por haber obtenido una medalla internacional: 70% para el atleta y 30% para el entrenador”, justificó el DT. Un argumento que Cristóbal rebatió exponiendo los distintos ingresos que recibía Bruno de parte del Estado, añadiendo que “no creo que el 30% se ajuste a la realidad de mi familia, no sé los demás”.

Al no contar con los recursos, Cuevas prácticamente desapareció del mapa deportivo. No pudo seguir entrenando con Bruno, pese a que su beca de Promesas Chile debía asegurarle un DT. Así, decidió dejar Santiago y volver a la región de Coquimbo, su zona natal. Con el tiempo, fue notificado de la pérdida de su bonificación.

Por varios meses el deportista practicó en solitario. Ad portas al Campeonato Nacional intentó renunciar al club Olympic Santiago, fundado por Bruno, para competir por otra institución. Sin embargo, su cambio fue negado. ¿El motivo? Olympic, a través de un correo firmado por la presidente Norme Decidet -madre de Bruno- explicó que no se le liberó acusando “temas económicos pendientes” con el entrenador.

La situación colmó la paciencia del deportista. Cansado de lo que consideraba una injusticia, accedió a sus Redes Sociales y contó toda su versión de lo que estaba pasando.

“Gracias Christian Bruno, Olympic Santiago y Fenagichi por quitarme la posibilidad de competir y representar al país”, escribió Cuevas junto a su testimonio.

“Le liquidaron los brazos a mi hijo”

Al ver el sueño de su hijo prácticamente destruido, Rodrigo Cuevas, padre de Cristóbal, decidió iniciar una lucha. “En el fondo, el técnico no quiso seguir entrenando a Cristóbal porque no tenía dinero. ¿Cómo es posible que un deportista que es seleccionado, que ha sido medallista siempre desde que empezó, en un programa estatal, compitiendo por el país, si no tiene dinero para pagar quede al margen? Hay una problemática”, expresa a BioBioChile.

“Le liquidaron los abrazos a mi hijo. Le liquidaron el año. ¿Qué pasa si el próximo año no puede renovar el Proddar? Va a perder un año. La situación es grave, es un año sin trabajar. Entrena mañana y tarde, no quiere entrar a la Universidad porque dice que tiene más medallas por entregar a Chile, pero le liquidan el año”, lamenta.

Rodrigo no quiso quedarse de brazos cruzados. Ante lo que considera injusticia, presentó sendos reclamos ante IND, la Federación, Proddar y Contraloría. Si bien algunas de ellas -asegura- ni siquiera fueron tomadas en cuenta, la última entidad sí se pronunció y los llenó de esperanza.

“Él recibía del programa Promesas Chile dinero del Estado. Es un programa que asegura al deportista un técnico, pero él cobra igual a cada uno, y recibe recursos. Además recibe del Proddar, por cada deportista que está becado. Cuando ganan medalla recibe incentivo del Proddar. Todos (en la selección) lo tienen a Christian. Es decir, tenía un incentivo como técnico, tenía una plata de los chicos, otro montos de Promesas Chile, y todos estaban en el mismo horario, misma infraetrcutura, con recursos estatales. Denunciamos y Contraloría dijo que eran irregulares, que no correspondía”, puntualiza.

Al ser interrogado de por qué sí pagó en un comienzo a Bruno de su bolsillo, Rodrigo explica que fue “porque no había otra posibilidad. Antes había uno contratado por la federación, con recursos estatales, pero todos los deportistas se fueron de ahí a entrenar con Christian. A raíz de eso tuvimos que pagar, obviamente. Comenzamos en enero de 2022 a pagarle, pero aproximadamente en mayo fue ingresado al Promesas Chile, que ofrece técnico gratuito. Pero seguimos pagando porque entendimos que eso teníamos que hacer. Aún con problemas lo hicimos”.

“Acá hay un tema del IND, le da la libertad a este técnico para operar ahí dentro, para amenazar, eliminar, hacer todo lo que está haciendo. Porque es un funcionario público y trabaja en dualidad de funciones, trabajando por Promesas Chile y haciendo negocio particular como técnico”, complementa.

El padre de Cristóbal asevera que tras recibir un ‘portazo de salida’ por parte de Bruno, la familia completa regresó a Coquimbo y su hijo actualmente “entrena solo, sin técnico, sin ayuda kinésica, sin ayuda médica, porque además lo retiraron del programa Promesas Chile. Entonces, a través del tiempo yo me he ido cuestionando ¿El IND no funciona? Porque tiene a un medallista de oro que como no tiene técnico porque no tiene dinero para pagarlo, entonces lo abandona”.

“Cristóbal está arriesgando un futuro, es súper inteligente. Pudo haber entrado a la U. El arriesga un futuro, y está bien, es decisión propia, pero debería ser compartida porque hay una retribución para el Estado. Yo hacía el esfuerzo y pagaba el técnico, pero tampoco es justo. Quedamos corto y no pude seguir pagando y me dice ‘Se acaba’. La situación es irregular, hasta inhumana”, añade.

En cuanto a que el club no quiso desvincular a Cristóbal, Rodrigo manifestó que “este era su primer año adulto. Intentó, envió una carta al club pidiendo si le podían aceptar la renuncia para inscribirse en otro. Porque ellos no lo iban a hacer. Y no quisieron, por el contrario, lo que hicieron fue cobrar un dinero. Apareció la mamá de este técnico, que suspuestamente, no tengo la seguridad, es la presidente del club de Christian, Olympic, diciendo que mientras no se pagara el dinero que se le adeudaba al hijo no lo iban a dejar partir”.

“Entonces mi hijo mandó una carta a Christian diciendo ‘si no me quieres desvincular, inscríbeme en la lista del selectivo entonces’. Y Christian respondió una carta, que en el fondo es un insulto a la familia, diciendo que éramos unos inmorales, una serie de cosas. Y producto de esta situación denunciamos al CNAD”, acota. “Yo guardo esperanza en el Comité. Después yo no me voy a quedar en brazos cruzados. Si tengo que vender el auto o lo que sea para tener abogado lo voy a hacer. Acá a mi hijo le liquidaron el año. Y en presencia del IND”, lamenta.

Por otro lado, Rodrigo Cuevas comenta que existe un monopolio de parte de Christian Bruno en la gimnasia nacional. “Es de lo mejorcito como entrenador de gimnasia que hay en Chile, pero debido también al gran talento de los chicos, le resulta. Y está bien, lo felicito, no hay queja respecto a eso. Pero el Estado debería ser responsable de generar técnicos que puedan ponerlos a competir y que no se dé este negociado que hay al interior”.

“Christian dice ‘Hemos sacado 60 medallas internacionales’. Y claro, eso significa que hay materia prima. Pero tú no puedes decirle al cabro arréglatelas tú solo y paga. ¿Cómo puede ser eso entrenando dentro del CAR? Porque no es que van al club de él, es dentro del CAR, con recursos del Estado, con duchas, kinesiólogos, todo. Y traspasarle toda la responsabilidad al deportista: o sea mi hijo no tiene para pagar, porque yo tengo tres hijos deportistas que son parte del Team Chile, y las lucas no alcanzan. Yo soy profesor, mi esposa también. Yo diariamente tengo que asegurar dos kilos y medio de carne, traslados, y ni digo todo lo demás. Entonces no entiendo cómo estas autoridades no piensan que esto es para el propio país. La ley del deporte dice que el Estado debe asegurar, que el Estado es responsable, que el IND debe capacitar técnicos. Y no hacen nada de eso”, critica.

El progenitor del deportista, además, hace hincapié en que “tanto IND como Federación deberían tener un head coach y no lo tienen, y permite que se dé este lucro… ¿Es normal que clubes sin fines de lucro vivan de esto? Soy enfático en decirlo poque él lo dijo. Que para vivir de esto, la situación es precaria, y para vivir de esto uno ni siquiera podía tener contrato con club con los que trabaja. Pero el club es de él. Entonces hay un abandono de la gimnasia chilena”.

“Yo entiendo que los clubes cobren membresía. Que cobren lo que dicen los estatutos, es decir hasta 0.5 UTM, cerca de 40 lucas. Y te inscribes. Pero eso no hay que confundirlo con hacer clases, porque te cobran 140 mil mensual. Además del 30% de cada medalla internacional que tuvieran los deportistas. Los cabros como no tienen otro técnico, lo que dicen es ‘si no le pagamos nos vamos a quedar sin técnico’. Por eso nadie reclama. Seguramente Cristóbal no es el único molesto por estar pagando”, remata.

“Del IND dicen que inciaron un sumario. ¿Sabes cuánto lleva? Desde mayo. Ya van cuatro o cinco meses, y todavía no tienen resultado. Cómo puede ser eso normal. Dicen también que yo había quedado debiendo dinero en 2018 a un club de La Serena, y en una carta Bruno dice que le quedamos debiendo dinero a él, que no es cierto, pero se permitieron denunciarnos que éramos morosos, y ni siquiera es así. Que por último vayan a un tribunal y me denuncien ¿Pero por qué a mi hijo? ¿Por qué le cortaron las manos a mi hijo que en esa fecha era además menor de edad?”, concluye.

El pronunciamiento de Contraloría: “No se advierte justificación para cobros adicionales”

Uno de los puntos que más destacan Cristóbal y su padre Rodrigo fue un pronunciamiento de Contraloría a uno de sus reclamos formales.

Se trata, en específico, de un oficio, con fecha 31 de mayo de 2024, en que la entidad confirma que acoge la denuncia para iniciar una investigación más acabada.

“Se constató que el señor Christian Bruno Decidet se encuentra contratado en calidad a honorarios por el IND, para realizar labores de técnico de gimnasia artística infantil, percibiendo, además, por ser parte del cuerpo técnico de algunos deportistas beneficiarios del Sistema de Becas PRODDAR, un incentivo económico por cada uno de ellos”, dice el texto.

“En virtud de lo expuesto, en atención a que el señor Bruno Decidet percibe pagos mensuales de parte del IND por tales labores, no se advierte justificación para que efectúe cobros adicionales a los deportistas por esos trabajos“, se remarca.

En la misma línea, el escrito profundiza y sostiene que la situación es preocupante “si en virtud de estos (cobros), se producirían actos de discriminación y/o exclusión en contra de los deportistas que no pueden costear tales cobros adicionales o no acceden a pagarlos, afectando sus posibilidades de desarrollo deportivo de alto rendimiento”.

“De este modo, dado que las referidas acciones son efectuadas en el marco de una contratación efectuada por el IND y, además, en dependencias del CAR, recinto administrado por esa entidad estatal, corresponde acoger la denuncia (C)”, manifiesta.

“Por consiguiente, el Instituto Nacional de Deportes deberá adoptar las medidas necesarias para que no se presenten ese tipo de prácticas, informando al respecto a este Organismo Fiscalizador en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la data de recepción del presente oficio”, cierra.

Christian Bruno: “Esa familia me debe cerca de dos millones y medio”

El apuntado en la historia, Christian Bruno, destacado exgimnasta nacional y en el presente entrenador con más gimnastas seleccionados en el país, emitió declaraciones a BBCL donde destacó, especialmente, al ‘cara a cara’ que tendrán ambas partes en el CNAD el próximo jueves.

“Ellos no trabajaban conmigo desde diciembre del 2023, y por fin voy a poder dar mi versión, entregar todas las pruebas de la verdad, de todos los audios de WhatsApp de la familia de ellos hacia mi, buscándome de un principio, y de todos los no pago que hicieron. De todo lo que ellos sabían que tenían que hacer para estar conmigo y lo hicieron por un tiempo, pero después ya no pudieron”, comenta.

Además, Bruno reconoció que espera que “quede al descubierto todo este daño que están intentando de hacer de manera gratuita a mi y también a la gimnasia, porque yo estoy dirigiendo la gimnasia masculina”.

“Tengo todo el respaldo del equipo que está trabajando conmigo. Medallistas panamericanos, sudamericanos, de copas del mundo, que van a ser testigos claves para poder esclarecer todas estas denuncias infundadas que no buscan nada más que hacer daño”, agrega.

Bruno, además, apuesta porque el proceso “pueda terminar con un fallo favorable de esta Comisión de Arbitraje y terminar con este tema, para concentrarme con temas más de búsqueda de resultados, que es lo que hemos hecho en la gimnasia masculina en últimos años. De crear elementos nuevos en el código, como lo que hicimos con Joaquín Álvarez, y de seguir teniendo un grupo gigante de gimnastas que están teniendo resultados para Chile, dirigidos por mí”.

“Esa familia me debe cerca de 2 millones y medio de pesos en mensualidad y viajes que pagué para ese chico, que nunca se cancelaron”, expresa.

En cuanto a las denuncias en su contra, Bruno prefirió no profundizar. Eso sí, el pasado 23 de octubre conversó con el medio especializado polideportivo, El Deportero, donde manifestó que “él se cambia al club y de manera particular conmigo, como entrenador personal, decide hacerme el pago correspondiente a las mensualidades que yo les solicito a los chiquillos por el hecho de trabajar las 35 horas semanas que yo estoy con ellos aproximadamente, sin contar horas de planificación, viaje y todo lo que corresponde”.

“¿Por qué yo hago este cobro? Básicamente porque yo no tengo ningún contrato con ninguna entidad pública y solamente la puedo tener con la entidad privada que es el club”, puntualiza, exponiendo que “entiendo que el muchacho o el papá, no sé, argumenta en el fondo que yo no debería cobrar por los dineros. Como te decía, yo trabajo 35 horas semanales con los gimnastas, distribuidas en 10 sesiones semanales, sin contar planificación”.

“El Promesas Chile no es un programa que tenga nada que ver con la Federación de Gimnasia, es un programa del IND y, como te decía, lo que hace es darle algunos beneficios como un seguro médico, que tengan un entrenador, cierto equipo multidisciplinario, alguna que otra ayuda, también magnesio, algunos implementos, y yo recibo exactamente un sueldo que va en un contrato a honorarios por esas 9 horas que financia el programa, 9 horas semanales. Cristóbal trabajaba 35 horas conmigo, entonces lo que se hizo es que el tiene que pagarme la mensualidad de manera aparte porque yo no trabajaba con el 9 horas, trabajaba 35 horas semanales. Eso se dio en una lógica muy normal todo el tiempo”, defiende.

IND confirma sumario a DT y reincorporación del deportista a programa

A raíz de la denuncia, y el oficio de Contraloría, este medio tomó contacto con IND para conocer las medidas que se habían tomado al respecto, como fue sugerido.

“Desde el Instituto Nacional de Deportes señalaron que el deportista Cristóbal Cuevas se reincorporado al programa Promesas Chile, el cual considera considera el apoyo consistente en seguro médico, equipo interdisciplinario, eventualmente el apoyo con bienes y servicios señalados en las bases del programa”.

“Con respecto al técnico, el IND comenzó un proceso de investigación (sumario) que determinará las responsabilidades y eventual sanciones que deberán aplicarse”, adjuntan.

BioBioChile, además, tuvo acceso al oficio de IND, tras solicitud a la Unidad de Proyección Deportiva, donde se confirma el retorno de Cristóbal Cuevas al programa. “Analizados los antecedentes técnicos del deportista se propuso su reincorporación en virtud de sus logros a nivel internacional que lo califican para recibir los beneficios del Componente Detección de Talentos y Proyección Deportiva durante los años 2024 y 2025″.

“El acceso a los beneficios del componente de detección de talentos, estará sujeto a que el deportista cumpla con las obligaciones establecidas en las Orientacones Técnico Metodológicas señaladas”, sentencia.

Con esto, Cristóbal Cuevas volverá a contar con entrenador. Podrá retornar a los Centros de Entrenamientos del Estado y hasta contará con ayuda médica. Eso sí, los meses inactivo y sin competir no se recuperan.