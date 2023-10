El fuerte mensaje de gimnasta chilena durante Santiago 2023: público reaccionó ovacionándola

La chilena Bárbara Achondo acabó octava en la gran final de piso en la Gimnasia Artística de Santiago 2023, competencia que llegó a su fin este miércoles.

Con 40 años, la experimentada atleta se mostró conforme con sus resultados aunque, luego de su presentación, exhibió una pancarta que no pasó desapercibida.

“Compañerismo y unión en la gimnasia chilena”, decía el lienzo que mostró la gimnasta del Team Chile.

Consultada por las razones detrás de su gesto en Santiago 2023, Achondo explicó que “es porque en la gimnasia falta mucho compañerismo, solidaridad entre las compañeras”.

“Recién a esta edad puedo verlo desde afuera y siento que se puede mejorar. Por eso quise que se viera, con valores positivos, porque son cosas que faltan, para todas las niñas que están mirando ahí”, añadió la gimnasta a ADN.

barbara achondo everyone 👏🥹 pic.twitter.com/1x6FdoOGmD

“fellowship and unity in chilean gymnastics”

40-year-old Barbara Achondo (CHI) closed out FX EF with this lovely routine!

@barbaraachondo

Video: Pan Am Sports pic.twitter.com/49L6gN0WEA

— International Gymnast Media (@2023igmedia) October 25, 2023